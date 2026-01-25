Do groźnego wypadku w miejscowości Kłódka w województwie kujawsko-pomorskim doszło w niedzielę po południu. W wyniku czołowego zderzenia osobówek cztery osoby trafiły do szpitala, w tym troje dzieci.

Kłódka. Czołowe zderzenie osobówek / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu / Facebook

Poważny wypadek w Kłódce

Do zdarzenia doszło około godziny 16:19. Na niewielkim łuku drogi krajowej nr 16 w miejscowości Kłódka w woj. kujawsko-pomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdy zostały poważnie zniszczone, jeden z nich częściowo wypadł z drogi.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców - z nieznanych obecnie przyczyn - zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym innym samochodem.

Cztery osoby trafiły do szpitala na badania, w tym troje dzieci - mówił Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

Kłódka. Na niewielkim łuku drogi krajowej nr 16 zderzyły się czołowo dwie osobówki / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu / Facebook

Droga została całkowicie zablokowana

W akcji ratunkowej uczestniczyły zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie.

Po wypadku droga krajowa nr 16 w Kłódce została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wybierać trasy objazdowe.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach - zwłaszcza w okresie zimowym. Wówczas warunki pogodowe mogą być trudniejsze.