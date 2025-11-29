"Zamiast wiecznej wojny dwóch żywiących się nienawiścią emerytów – plan dla Polski" - napisał w sobotę Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem, nawiązując ironicznie do Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej w Bielsku-Białej odbyła się konwencji partii. Liderzy ugrupowania mówili o "Turbo Polsce" - planie Razem na strategiczne inwestycje gospodarcze. Adrian Zandberg i Aleksandra Owca zapowiedzieli, że w ramach trasy odwiedzą 49 byłych miast wojewódzkich.

Konwencja Partii Razem; Bielsko-Biała, 29 listopada 2025 / Jarek Praszkiewicz / PAP

Razem rusza w Polskę

W sobotę w Bielsku-Białej w siedzibie NOT Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych odbyła się konwencja Partii Razem pod hasłem "Turbo Polska".

Na scenie przemawiali liderzy partii - Adrian Zandberg i Aleksandra Owca. Mówili m.in. o nowych projektach dotyczących produkcji leków, cyfrowej suwerenności, robotyki i innych postulatach, których treść - jak zapowiedzieli - będzie sukcesywnie ujawniana w ramach trasy. Liderzy Razem poinformowali, że mają zamiar odwiedzić 49 byłych miast wojewódzkich.

Co z tej wojny dwóch emerytów, co z tej wojny domowej, nienawiści wynika dla was? Co wynika dla 30-latka, który nie może zdobyć własnego dachu nad głową? (...) Albo co dla babci, która patrzy bezsilnie na to, że kolejki do lekarza robią się coraz dłuższe i dłuższe, a ona nie ma pieniędzy na to, żeby kupić sobie zdrowie za pieniądze (...) - mówił Adrian Zandberg.

Po konwencji współprzewodniczący ugrupowania zamieścił na platformie X wpis, w którym - w podobnym tonie - nawiązał ironicznie do liderów dwóch największych partii, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.

"Zamiast wiecznej wojny dwóch żywiących się nienawiścią emerytów - plan dla Polski. W Bielsku-Białej - nowy przemysł i suwerenność technologiczna. Partia Razem to inwestycje, które dadzą porządne miejsca pracy - na Podbeskidziu i w całej Polsce" - napisał Zandberg.

W niedzielę liderzy ugrupowania mają odwiedzić potencjalnych wyborców w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejno ma być Płock, Włocławek czy Konin.