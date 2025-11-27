Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej zostało postrzelonych w środę w okolicach Białego Domu. Służby federalne poinformowały, że podejrzany o atak został zidentyfikowany i zatrzymany. Trwa śledztwo w sprawie motywów działania napastnika.

Dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej zostało postrzelonych w pobliżu Białego Domu.

Podejrzany to 29-letni mężczyzna pochodzący z Afganistanu.

Napastnik przybył do USA w 2021 roku i uzyskał azyl w 2024 roku.

Żołnierze są w stanie krytycznym.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę w rejonie Białego Domu, gdzie dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej zostało postrzelonych. Według informacji przekazanych przez służby federalne sprawca został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Kim jest podejrzany?

Jak ustalono, podejrzany to 29-letni mężczyzna pochodzący z Afganistanu. Według wstępnych ustaleń przybył on do Stanów Zjednoczonych w 2021 roku. W 2024 roku złożył wniosek o azyl i otrzymał go na początku bieżącego roku. Przez pewien czas mieszkał w stanie Waszyngton na północno-zachodnim wybrzeżu USA.

Tożsamość podejrzanego udało się ustalić dzięki analizie odcisków palców. Służby prowadzą obecnie działania mające na celu dodatkowe potwierdzenie tych informacji. Na razie nie podano szczegółowych danych osobowych zatrzymanego.

Motywy nieznane

Na ten moment nie są znane motywy, jakimi kierował się napastnik. Dwóch postrzelonych żołnierzy znajduje się w stanie krytycznym. Śledztwo w tej sprawie trwa, a służby nie wykluczają żadnego scenariusza.