W sobotę po południu zakończyła się pierwsza seria konkursowa Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Tylko jeden nasz reprezentant - Kacper Tomasiak - dziś punktował. Polak w pierwszej serii uzyskał 129 m i zajął 18. miejsce. Z powodu wiatru zdecydowano o przerwaniu drugiej serii. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Słoweniec Anze Lanisek.

Kacper Tomasiak podczas pierwszej serii konkursowej w Ruce / EPA/KIMMO BRANDT / PAP/EPA

Nieudany konkurs dla Biało-Czerwonych

W sobotnie popołudnie zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce w Finlandii. Kacper Tomasiak zajął 18. miejsce.

Niespełna 20-letni Polak skoczył 129 m, ale otrzymał niską notę za styl. Odjęto mu także 12,3 pkt za korzystny wiatr.

Z powodu złych warunków atmosferycznych drugą serię anulowano po starcie ośmiu zawodników. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Słoweniec Anze Lanisek. Uzyskał on 142 m, o 4,6 pkt wyprzedził drugiego Japończyka Rena Nikaido - 141 m.

Trzecie miejsce, ze stratą 13 pkt, zajął Słoweniec Domen Prevc - 132,5 m.

Gdyby drugą serię przeprowadzono do końca, Tomasiak byłby jedynym startującym w niej Polakiem.

Na 31. pozycji uplasował się Aleksander Zniszczoł - 118,5 m. Z kolei 36. był Paweł Wąsek - 116 m, a 37. Kamil Stoch - 112,5.

Pogoda rozdawała karty

Pogoda od początku sobotnich zmagań sprawiała problemy skoczkom. Wiatr już w pierwszej serii wymuszał przerwy, a w drugiej nasilały się opady deszczu ze śniegiem.

Podjęto więc decyzję o odwołaniu finału i uznaniu wyników pierwszej rundy za końcowe.

Do teoretycznej drugiej serii z klasowych zawodników awansować nie zdołali także m.in. szósty w klasyfikacji generalnej Austriak Jan Hoerl i ósmy Niemiec Philipp Raimund.

Dwóch Polaków nie zdołało przebrnąć kwalifikacji. Piotr Żyła zajął w nich 53. miejsce, a Dawid Kubacki był 55.

Lanisek umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugiego Domena Prevca wyprzeda o 86 pkt. Trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Najlepszymi z Polaków są Tomasiak i Stoch, którzy plasują się ex aequo na 16. pozycji.

Na niedzielę w Ruce zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. O godz. 9:00 mają się zacząć kwalifikacje, a o 14:50 pierwsza seria.