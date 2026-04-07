Trzy osoby zginęły w wyniku strzelaniny w pobliżu izraelskiego konsulatu w Stambule. Jak podaje Reuters, dwaj policjanci są ranni.

Źródła Reutersa przekazały, że obecnie w Turcji nie ma żadnych izraelskich dyplomatów. Nie wiadomo, kto był celem ataku.

Portal Times of Israel, powołując się na tureckiego nadawcę Haberturk, przekazał, że wśród ofiar strzelaniny jest dwóch napastników. Mieli oni być uzbrojeni w długą broń.

W okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.



