Charlie Kirk - konserwatywny komentator polityczny, znany z organizowania otwartych spotkań ze swoimi przeciwnikami został postrzelony w trakcie wydarzenia na Uniwersytecie Utah Valley.

Charlie Kirk został postrzelony w trakcie wydarzenia politycznego w USA / Shutterstock

Kirk trafił do szpitala z raną postrzałową.

Charlie Kirk to amerykański konserwatywny komentator polityczny, założyciel i prezes organizacji Turning Point USA, znany z aktywności w mediach społecznościowych oraz prowadzenia własnego podcastu "The Charlie Kirk Show".

W ostatnich miesiącach Kirk pojawiał się w mediach głównie w kontekście amerykańskiej sceny politycznej, zwłaszcza w związku z wyborami prezydenckimi w USA oraz debatą na temat dezinformacji klimatycznej, gdzie wymieniany jest jako jeden z czołowych influencerów szerzących kontrowersyjne treści na ten temat.

Konserwatywny komentator Charlie Kirk został postrzelony w czwartek podczas wydarzenia na Uniwersytecie Utah Valley - poinformował reporter NBC News w mediach społecznościowych, powołując się na rzecznika uczelni.

Rzecznik przekazał NBC News, że Kirk wygłaszał prezentację, gdy padły strzały i "z tego, co wiemy, został trafiony i wraz z zespołem ochrony został wyprowadzony z terenu uczelni".

Do dramatycznych wydarzeń odniósł się już prezydent USA Donald Trump, który napisał na Truth Social: Musimy się modlić za Charliego Kirka. Wspaniały człowiek".