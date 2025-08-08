Hiszpania, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków i Europejczyków, szykuje się na długotrwałe utrudnienia na lotniskach. Pracownicy Azul Handling, firmy obsługującej naziemne operacje Ryanaira – jednej z największych tanich linii lotniczych w Europie – ogłosili właśnie ogólnokrajowy strajk. Akcje protestacyjne mają rozpocząć się już 15 sierpnia i potrwają aż do końca 2025 roku. Co to oznacza dla podróżnych? Sprawdzamy, jakie lotniska będą objęte strajkami, jakich utrudnień można się spodziewać i na jaką pomoc mogą liczyć pasażerowie.

Strajki obsługi naziemnej Ryanair uderzą w największe hiszpańskie lotniska / Shutterstock

Pracownicy Azul Handling - podwykonawcy Ryanaira odpowiedzialnego za obsługę naziemną i bagażową - przystąpią do strajku na wszystkich największych lotniskach Hiszpanii. Powód? Jak podkreślają związkowcy, chodzi o "ciągłą niepewność zatrudnienia", "stałe naruszenia praw pracowniczych" oraz presję wywieraną na pracowników.

Według związkowców Azul Handling nie zapewnia stabilnych godzin pracy, zmusza do nadgodzin i nakłada nadmierne środki dyscyplinarne, łamiąc tym samym postanowienia porozumień branżowych.

Sekretarz federalny związku lotniczego FeSMC-UGT, José Manuel Pérez Grande, oświadczył: Związkowcy domagają się poprawy warunków pracy dla ponad 3 tysięcy pracowników w całym kraju, wycofania sankcji oraz rozpoczęcia rzeczywistych negocjacji z zarządem.

Gdzie i kiedy czekają nas utrudnienia?

Już od 15 sierpnia na 12 głównych lotniskach Hiszpanii rozpoczną się pierwsze akcje protestacyjne. Strajki obejmą kluczowe porty lotnicze, takie jak:

Madryt

Barcelona

Sewilla

Malaga

Alicante

Walencja

Ibiza

Palma de Mallorca

Girona

Teneryfa Południowa

Lanzarote

Santiago de Compostela

Początkowo protesty będą odbywać się przez trzy dni - 15, 16 i 17 sierpnia - w wyznaczonych godzinach: od 5:00 do 9:00, od 12:00 do 15:00 oraz od 21:00 do 23:59.

W kolejnych tygodniach strajki zostaną rozszerzone i będą przeprowadzane w każdą środę, piątek, sobotę oraz niedzielę aż do 31 grudnia 2025 roku.

Oznacza to, że przez ponad cztery miesiące podróżni korzystający z usług Ryanaira w Hiszpanii niemal codziennie będą narażeni na opóźnienia i odwołania lotów.

Ryanair ze swej strony zapewnia, że nie spodziewa się poważnych zakłóceń.

Co mogą zrobić pasażerowie?

Jeśli planujesz wakacje w Hiszpanii lub podróż służbową z Ryanairem w najbliższych miesiącach, musisz być przygotowany na potencjalne utrudnienia. Przede wszystkim warto przed wylotem sprawdzać status swojego lotu na stronie przewoźnika oraz śledzić komunikaty lotniska.

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu na skutek strajku, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom pomoc - od posiłków, przez zakwaterowanie po alternatywny transport.

Warto zachować paragony i wszelkie dowody poniesionych kosztów, ponieważ linie lotnicze zwracają tylko "uzasadnione" wydatki. Jeśli zostaniesz na noc na lotnisku, przewoźnik powinien zapewnić hotel i transport.

Pamiętaj: przepisy UE nie przewidują dodatkowych odszkodowań za opóźnienia spowodowane "nadzwyczajnymi okolicznościami", a za taką uznaje się właśnie strajk. Oznacza to, że poza podstawową opieką nie możesz liczyć na dodatkowe rekompensaty.