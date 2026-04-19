Od niedzieli w Norwegii trwa strajk pracowników największych sieci hotelowych. Protest rozpoczął się po nieudanych negocjacjach płacowych i już teraz powoduje poważne utrudnienia dla gości hoteli w całym kraju. Związkowcy zapowiadają rozszerzenie akcji protestacyjnej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W pierwszej fazie strajk objął ponad 1600 pracowników w blisko 100 hotelach. Strajk dotyczy głównie największych ośrodków miejskich kraju, takich jak Oslo, Bergen oraz Stavanger.

Sytuacja ta jest rezultatem fiaska mediacji między związkiem zawodowym Fellesforbundet a organizacją pracodawców NHO Reiseliv. Główną osią sporu pozostają żądania dotyczące realnego wzrostu płac oraz poprawy warunków wynagradzania pracowników o najniższych dochodach. Zdaniem strony związkowej propozycje płacowe przedstawione przez pracodawców są niewystarczające w obliczu rosnących kosztów utrzymania.



Gdzie występują największe niedogodności?

Utrudnienia najbardziej dotknęły obiekty należące do sieci Radisson Blu, Scandic, Strawberry oraz Thon. W strajkujących placówkach wstrzymano wydawanie posiłków, sprzątanie pokojów oraz usługę prania. W wielu hotelach ograniczono także funkcjonowanie recepcji i rezerwacji.

Protest może się rozszerzyć

Związkowcy zapowiedzieli już drugą fazę protestu, która ma rozpocząć się w czwartek, 23 kwietnia. Do akcji mają wtedy dołączyć pracownicy hoteli w kluczowych hubach turystycznych na północy kraju, w tym w Tromsoe, Trondheim i na Lofotach.