O godzinie 2:00 w nocy rozpocznie się strajk maszynistów niemieckich kolei. Potrwa do piątku do 13:00. Wiele pociągów w sieci DB nie będzie kursowało, a pociągi z Polski będą kursowały skróconymi trasami – informuje PKP Intercity. Ale to nie koniec problemów podróżnych. Do strajku ostrzegawczego przystąpi personel naziemny Lufthansy. Należy się spodziewać masowych odwołań lotów.

Wiele pociągów w sieci DB nie będzie kursowało, a pociągi z Polski będą kursowały skróconymi trasami / PETER KNEFFEL / PAP/DPA Lufthansa spodziewała się masowych odwołań lotów, zwłaszcza w swoich węzłach we Frankfurcie i Monachium. Według rzecznika firmy, zarówno w czwartek, jak i piątek odwołanych ma zostać około 1000 lotów, co dotknie około 100 tysięcy pasażerów. Strajki zapowiedział także niemiecki związek zawodowy maszynistów. Akcja strajkowa obejmująca pociągi pasażerskie ruszy o godz. 2:00 w czwartek i potrwa do godz. 13:00 w piątek. PKP Intercity: Z powodu strajku na kolei w Niemczech wiele pociągów nie będzie kursowało PKP Intercity ostrzega, że z powodu strajku w Niemczech nie będzie kursowało wiele pociągów w sieci DB, natomiast pociągi z Polski będą kursowały skróconymi trasami. Pociąg "Chopin" będzie kursował skróconą trasą Warszawa - Salzburg, podobnie jak pociąg powrotny "Chopin". Na odcinku Salzburg - Munchen i Munchen - Salzburg przejazd podróżnych będzie możliwy wybranymi pociągami regionalnymi - podał przewoźnik. PKP Intercity poinformowały też, że 6 marca 2024 r. pociągi nr 56 (rel. Przemyśl - Berlin) oraz (Berlin - Warszawa Express) skończą bieg w Rzepinie. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder) - Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa, zapewniana przez PKP Intercity. Przewoźnik wskazał, że transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi. Pozostałe pociągi kursujące między Polską a Niemcami będą jeździły zgodnie z rozkładem jazdy. 7 marca 2024 r. wszystkie pociągi z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski skończą i rozpoczną bieg na stacji Rzepin. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi (linia RE1). Również 8 marca 2024 r. część pociągów z Polski do Berlina oraz z Berlina do Polski będzie kończyć i rozpoczynać bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt (Oder) - Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi, które nie są objęte strajkiem i kursują średnio co 30 minut. Zobacz również: Kolejny statek ostrzelany przez Huti. Zginęły dwie osoby

