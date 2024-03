O przybyciu do Polski nowego samolotu poinformował we wpisie na X (dawniej Twitter) wiceszef MON Paweł Bejda. "Kontynuujemy proces przyjęcia statku powietrznego przed jego przekazaniem do Wojska Polskiego" - podał.

Dwa samoloty Saaba polski MON zamówił w lipcu 2023 roku za 600 milionów koron, czyli blisko 230 milionów złotych.

Są to maszyny używane do tej pory przez szwedzkie lotnictwo.

W ubiegłym roku szwedzkie siły zbrojne zamówiły od Saaba dwa nowocześniejsze samoloty wczesnego ostrzegania GlobalEye, mają one zastąpić Saaby 340 AEW. Podobnie Zjednoczone Emiraty Arabskie zamieniły samoloty tego typu na GlobalEye w 2020 r.

Saab 340 AEW - co to za maszyny

Saab 340 AEW / źródło: Saab /

Saab 340 AEW to samolot wczesnego wykrywania i ostrzegania; tego typu maszyny wyposażone m.in. w radary z aktywnym elektronicznym skanowaniem pozwalają na wykrywanie nisko lecących celów - jak wrogich dronów czy rakiet manewrujących z odległości kilkuset kilometrów, znacznie większej, niż w przypadku radarów umieszczonych na ziemi.