Grecja zawiesi na trzy miesiące wszystkie przesłuchania w sprawie azylu dla migrantów przybywających na łodziach z Afryki Północnej - zapowiedział w środę w parlamencie premier Kyriakos Micotakis. Debata dotyczyła gwałtownego napływu migrantów z Libii.

Grecja zaostrza kurs wobec nielegalnych imigrantów

Droga do Grecji jest zamykana. Wszyscy migranci, którzy nielegalnie wjeżdżają, zostaną aresztowani i zatrzymani – powiedział parlamentowi Micotakis.

Ateny chcą wstrzymać rozpatrywanie wniosków na trzy miesiące. Premier określił rozwiązanie jako "konieczną, tymczasową reakcję", opartą na tych samych ramach prawnych, które obowiązywały podczas kryzysu migracyjnego w 2020 roku na granicy z Turcją.

Wczesnym rankiem w środę około 520 nielegalnych imigrantów zostało uratowanych u wybrzeży wyspy Gawdos w pobliżu Krety - przypomniał portal dziennika "Kathimerini". W ostatnich dniach setki kolejnych osób wylądowały na tych dwóch południowych wyspach.

Dyplomatyczny spór na tle kryzysu migracyjnego

Dzień wcześniej, we wtorek, władze wschodniej Libii odmówiły wjazdu ministrowi ds. migracji i azylu Thanosowi Plewrisowi, a także dwóm innym europejskim ministrom oraz komisarzowi UE ds. migracji. Jak ocenił portal, było to związane z tym, że urzędnicy najpierw zatrzymali się w rywalizującej stolicy Libii, Trypolisie na zachodzie kraju.

Od początku roku Erytrejczycy, Sudańczycy oraz mieszkańcy Jemenu i Pakistanu coraz częściej wyruszają szlakiem zaczynającym się we wschodniej części podzielonej Libii, skąd najbliżej jest na Kretę i Gawdos. Wykorzystanie wschodnio-libijskiego szlaku jest reakcją przemytników na ściślejszą kontrolę, jaką siły europejskie objęły tradycyjne szlaki prowadzące z zachodniej Libii.

Premier Grecji zwrócił się w czerwcu do ministra obrony, "aby zapewnił, że okręty greckiej marynarki wojennej zostaną rozmieszczone u wód terytorialnych Libii", by ostrzec, że handlarze nie będą decydować, kto dostaje się do Grecji.

W tle prób powstrzymania migrantów tli się poważny spór dyplomatyczny między Grecją a Libią, który rozgorzał, gdy Grecja ogłosiła swoje plany eksploracji węglowodorów na południe od Krety. Administracje obu części Libii po raz pierwszy zareagowały zgodnie i oskarżyły Ateny o naruszenie libijskiej strefy wód terytorialnych. Wezwały Grecję do zawieszenia ogłoszonego w maju przetargu na poszukiwanie ropy naftowej i gazu na spornych wodach.