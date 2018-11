​Stary Cmentarz Doński, znajdujący się na terenie Monastyru Dońskiego od końca XVIII wieku był miejscem, gdzie grzebano zmarłych przedstawicieli arystokracji rosyjskiej. Pochowano tu przedstawicieli rodów: Dołgorukich, Golicynów, Wołkońskich czy Tołstojów. Znajdują się tu także groby znanych polityków i artystów z czasów carskiej Rosji.

Pochowani są tu również Dekabryści, którzy zbuntowali się przeciwko wszechwładzy cara. Są tu oficerów walczących w 1812 roku z wojskami napoleońskimi, są groby pisarzy, malarzy i naukowców. Pochowano tu pisarza Aleksandra Sołżenicyna, autora słynnego "Archipelagu Gułag".

W tzw. nowej części cmentarza działało za czasów stalinowskich krematorium. Spalano w nim zwłoki ofiar komunistycznego terroru. Na mogile nr 3, gdzie wysypywano prochy, upamiętniono zamordowanych żołnierzy japońskich, Niemców poddanych represjom w latach 1950 - 1953, rozstrzelanych w 1952 roku członków Żydowskiego Antyfaszystowskiego Komitetu.

Znajduje tu się także symboliczny grób generała Leopolda Okulickiego oraz jednego z czołowych działaczy Narodowej Demokracji Stanisława Jasiukowicza. To działacze podziemia polskiego podstępnie zwabieni na rozmowy z NKWD pod Warszawą i następnie wywiezieni do Moskwy. W tzw. procesie 16 radziecki sąd skazał polskich działaczy niepodległościowych na wieloletnie wyroki więzienia. Trzech z porwanych zostało uniewinnionych. Do Polski już nigdy nie wrócili gen. Okulicki i Jasiukowicz.

