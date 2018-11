Père-Lachaise to największa nekropolia francuskiej stolicy, która odwiedzana jest przez ponad dwa miliony osób rocznie. Grobów jest tam ponad sto tysięcy. Oprócz Fryderyka Chopina i Jima Morrisona zostali tam pochowani m.in. Oscar Wilde, Molier, Edith Piaf i Maria Callas.

Grób Fryderyka Chopina znajduje się na największym i najsławniejszym paryskim cmentarzu Père-Lachaise. Z okazji Wszystkich Świętych obok podobizny polskiego kompozytora pojawiają się znicze - co we Francji jest rzadkością, bo chodzi o zwyczaj, który się tam raczej nie przyjął. Wiele XIX-wiecznych grobowców na wielkim paryskim cmentarzu Père-Lachaise jest w bardzo złym stanie. Kontrastuje to z dosyć skromnym grobem Chopina, który jest bardzo czysty. Obok podobizny kompozytora widać dużo świeżych kwiatów, biało-czerwone chorągiewki i znicze.

Najczęściej odwiedzanym przez turystów grobem na Père-Lachaise jest bez wątpienia mogiła kultowego wokalisty amerykańskiej grupy rockowej The Doors - Jima Morrisona. Jest on dosyć niepozorny i trudno byłoby go znaleźć - gdyby nie fakt, ze zawsze jest koło niego tłum fanów. Ustawiają się wręcz czasami kolejki ludzi z całego świata, którzy chcą zobaczyć miejsce spoczynku Morrisona.

Na pniu drzewa koło grobu widać setki gum do żucia przylepianych przez fanów w hołdzie gwiazdorowi. Składają mu hołd w ten bardzo nietypowy sposób. Sam grób otoczony jest barierkami i trudno jest złożyć tam kwiaty. Ludzie tacy jak ja, którzy uwielbiają muzykę grupy Ther Doors, są trochę rozczarowani tym, że grób jest mały i nie można do niego podejść. Nie szokuje mnie, ze wielu fanów przylepia na drzewie gumy do żucia. Sadze, że samemu Morrisonowi by się to spodobało - wyjaśnił paryskiemu korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi turysta z Indii.

Père-Lachaise to największa nekropolia francuskiej stolicy, która odwiedzana jest przez ponad dwa miliony osób rocznie. Grobów jest tam ponad sto tysięcy. Oprócz Fryderyka Chopina i Jima Morrisona zostali tam pochowani m.in. Honore de Balzac i jego zona Ewelina Hańska, Oscar Wilde, Molier, Edith Piaf i Maria Callas.

(ak)