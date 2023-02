Osiem głównych francuskich central związkowych przekazało, że może "doprowadzić do paraliżu państwa we wszystkich sektorach" w czasie zapowiedzianych na 7 marca manifestacji, jeśli rząd i parlament "pozostaną głuche" na protesty przeciwko reformie emerytalnej. Tymczasem podczas dzisiejszych demonstracji w Paryżu i Lyonie doszło do starć z policją.

Protesty w Paryżu / Teresa Suarez / PAP/EPA W sobotę rozpoczął się czwarty dzień protestów przeciwko proponowanej przez rząd reformie, podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po raz pierwszy odbywają się one w sobotę, czyli dzień wolny od pracy. Zapowiedziane na marzec protesty mogą być odczuwalne przede wszystkim w transporcie oraz w silnie uzwiązkowionym sektorze energetycznym. Już we wtorek, który był trzecim dniem ulicznego sprzeciwu wobec reformy, w rafineriach TotalEnergies strajkowała ponad połowa pracowników. Z kolei w fabrykach firmy EDF z powodu strajków produkcja spadła o około 4,5 tys. MW - informowała agencja AFP. Starcia w Paryżu i Lyonie Dziś odbywa się ok. 240 demonstracji w całym kraju. Do starć z policją doszło m.in. w Paryżu i Lyonie. Jak informuję paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, grupy młodych, skrajnie lewicowych aktywistów zaczęły wznosić i podpalać uliczne barykady, atakowały funkcjonariuszy, rzucając w ich stronę nie tylko kamienie i butelki, ale nawet krzesła i doniczki pochodzące z ogródków okolicznych barów i kawiarni. Szturmowe oddziały policji rozpędziły najbardziej agresywne bojówki. Obserwatorzy podkreślają jednak, że zazwyczaj do zamieszek dochodzi we Francji pod koniec demonstracji. Tym razem rozpoczęły się one dużo wcześniej, a więcej grupy napastników mogą jeszcze wiele razy atakować dzisiaj policjantów. W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do związków o odpowiedzialność, spokojny przebieg demonstracji i "nieblokowanie życia reszty kraju". Kolejne protesty zapowiedziane są na 16 lutego i 7 marca. Zobacz również: 10 lat temu Benedykt XVI ogłosił rezygnację. Kardynałowie go nie zrozumieli

Pomoc ponad konfliktami. Po 35 latach otworzono turecko-armeńską granicę