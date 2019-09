Prawicowa partia Vox przedstawiła w piątek w parlamencie projekt budowy muru na granicy Hiszpanii z Marokiem. Oba kraje sąsiadują ze sobą poprzez hiszpańskie terytoria w Afryce Północnej, Ceutę i Melillę.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Podczas debaty w Kongresie Deputowanych szef grupy parlamentarnej Vox Ivan Espinosa de los Monteros wyjaśnił, że złożony projekt ma doprowadzić do ograniczenia masowego napływu nielegalnych migrantów z Afryki. W 2018 r. przybyła do Hiszpanii rekordowa liczba 64,3 tys. migrantów.

Zgodnie z projektem ugrupowania kierowanego przez Santiago Abascala nowe ogrodzenia graniczne wokół Ceuty i Melilli musiałyby zostać wykonane z betonu. Politycy Vox twierdzą, że trwałość ogrodzenia jest istotna, gdyż w obecnych płotach wykonanych z metalowej siatki nielegalni przybysze robią dziury, co ułatwia im wtargnięcie na teren Hiszpanii.



Vox w projekcie odstąpił od wcześniej postulowanych haseł obciążenia Maroka kosztami budowy muru. Złożony w Kongresie dokument przewiduje, że nowe ogrodzenie zostałoby sfinansowane z budżetu Hiszpanii oraz dotacji unijnych.

Według propozycji w celu skutecznego powstrzymania migrantów gromadzących się przy ogrodzeniach w Ceucie i Melilli Hiszpania miałaby wysłać na granicę z Marokiem żołnierzy. Mieliby oni wesprzeć pracę kontrolujących dotychczas granicę funkcjonariuszy żandarmerii (Guardia Civil).



Zarzuty wobec George'a Sorosa

Podczas debaty posłowie Vox oskarżyli o wspieranie nielegalnej migracji amerykańskiego finansistę George'a Sorosa. Zarzucili temu pochodzącemu z Węgier inwestorowi sponsorowanie pozarządowej organizacji Open Arms, której statek od kilku lat wypływa na Morze Śródziemne, by pomagać płynącym do Europy migrantom.



Pytany o dowody na wspieranie przez Sorosa Open Arms deputowany Espinosa de los Monteros ograniczył się do stwierdzenia, że są "one bardziej niż oczywiste", a w przypadku wytoczenia przed hiszpańskim sądem procesu finansiście "wszystkie ujrzą światło dzienne".



Partia Abascala, która w wyborach 28 kwietnia wprowadziła do Kongresu Deputowanych 24 posłów, opowiada się za karaniem docierających do Hiszpanii migrantów oraz osób pomagających im nielegalnie przekroczyć granicę.

W maju grupa członków Vox złożyła do jednego z hiszpańskich sądów pozew przeciwko 52 afrykańskim migrantom, którzy kilka dni wcześniej wdarli się do Melilli.



Socjalistyczny rząd Pedro Sancheza zapowiedział w sierpniu, że na początku przyszłego roku nakaże zdjęcie drutu kolczastego z płotów granicznych w Ceucie i Melilli. Według przedstawicieli MSW w Madrycie zasieki mają zostać zastąpione dodatkowym sprzętem nasłuchu strefy przygranicznej i monitoringu.