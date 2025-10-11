Choć stadion był zamknięty dla kibiców, wierny kibic reprezentacji Danii znalazł sposób na to, by na żywo obejrzeć spotkanie Duńczyków z Białorusią (6:0) w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Jego determinacja tak spodobała się piłkarzom kadry, że po meczu kapitan Kasper Schmeichel podszedł do mężczyzny i wręczył mu wyjątkowe prezenty.

Mecz został rozegrany przy pustych trybunach, ale kibic znalazł sposób, by go obejrzeć / BO AMSTRUP / PAP/EPA

Mecz Białoruś - Dania (0:6) rozegrano przy pustych trybunach w węgierskim Zalaegerszeg.

Najwierniejszy kibic Danii, Bjarne Petterson, obejrzał spotkanie przez szparę w płocie, bo nie został wpuszczony na stadion.

Petterson od lat jeździ na mecze reprezentacji Danii i był już na prawie 200 spotkaniach w 50 krajach.

Z Berlina do Zalaegerszeg

Byłem w Berlinie i wiedząc, że mecz zostanie rozegrany na Węgrzech pojechałem tam natychmiast, ale niestety nie zostałem wpuszczony na stadion i oglądałem go przez szparę w ogrodzeniu. Chociaż widziałem tylko jedną połowę boiska, to przyjazd tutaj wiele dla mnie znaczył - powiedział Bjarne Petterson kanałowi telewizji TV2.

Okazało się, że jest najwierniejszym kibicem reprezentacji Danii i od lat jeździ na jej mecze, których obejrzał na żywo już prawie 200 w 50 krajach. Był też na 20 turniejach mistrzostw świata i Europy, w których uczestniczyła Dania.

Akcja i reakcja

Dziennikarze TV2 opowiedzieli piłkarzom o samotnym fanie za płotem, z którym natychmiast skontaktował się pracownik duńskiej federacji (DBU) i poprosił, aby poczekał 15 minut przed stadionem.

Później wyszedł kapitan Kasper Schmeichel i wręczył mi podpisaną przez wszystkich piłkarzy koszulkę z tego meczu. Jak podkreślił, był to prezent za niesłychaną wierność i doping, chociaż samotny, to słyszalny na kompletnie pustym stadionie - powiedział Petterson.

Od DBU dostałem bilet VIP na mecz z Grecją w niedzielę w Kopenhadze - dodał.



