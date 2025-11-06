Podczas wtorkowej ceremonii wręczenia szarf Miss Universe doszło do bezprecedensowego incydentu. Kilkanaście uczestniczek - w tym obecna Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig - opuściło wydarzenie w proteście przeciwko zachowaniu jednego z dyrektorów wykonawczych.

Konkurs Miss Universe / CARL DE SOUZA / East News

Uczestniczki Miss Universe opuściły ceremonię wręczenia szarf po tym, jak dyrektor wykonawczy Nawat Itsaragrisil obraził Miss Meksyku Fatimę Bosch i nakazał ochronie usunąć ją z sali.

Organizator konkursu potwierdził, że Bosch została publicznie upokorzona i ograniczył rolę Itsaragrisila w dalszym przebiegu konkursu.

Widzowie domagają się usunięcia biznesmena ze stanowiska i oficjalnych przeprosin; sam zainteresowany tłumaczy swoje zachowanie "ograniczoną cierpliwością".

Do incydentu doszło podczas transmisji na żywo. Nawat Itsaragrisil, tajski biznesmen odpowiedzialny za nadzór nad tegoroczną edycją konkursu w Tajlandii, zamiast przywitać kandydatki i wyjaśnić zasady wydarzenia, w ostrym tonie zarzucił uczestniczkom nieobecność na obowiązkowej sesji sponsorskiej. Następnie wezwał Miss Meksyku Fatimę Bosch do wytłumaczenia się ze swojej nieobecności.

Słyszałem, że nie zamierzasz wspierać wszystkiego, co dotyczy Tajlandii, czy to prawda? - dopytywał. Gdy kandydatka stanowczo odpowiedziała, że jest traktowana bez szacunku, doszło do kilkuminutowej wymiany zdań. W pewnym momencie Itsaragrisil nazwał ją "tępą" i nakazał usunięcie z sali.

Nie szanujesz mnie jako kobiety - oburzała się Bosch, gdy biznesmen próbował uciszyć ją w trakcie wystąpienia.

#missuniverse #thailand ♬ original sound - 10 News @10newsau Dramatic scenes have unfolded at the Miss Universe sashing ceremony in Thailand after a pageant director publicly insulted Miss Mexico for having “no respect” and called her “dumb”. Vice President for Asia and Oceania of the Miss Universe Organisation Nawat Itsaragrisil openly scolded Fátima Bosch in front of the other contestants for not attending a sponsor shoot earlier that day. The confrontation was streamed live on the Miss Universe Thailand Facebook page, before contestants staged a mass walkout, including the 2024 Miss Universe winner, Victoria Theilvig, who left the building. In a statement, the Miss Universe Organisation said, “Together, we are dedicated to upholding the highest standards of respect, safety, and integrity for all participants, staff, and stakeholders.” #10news

Uczestniczki Miss Universe wyszły z sali

Słowa dyrektora wywołały gwałtowną reakcję innych uczestniczek, które - solidaryzując się z Bosch - grupowo opuściły salę. Jako kobiety zasługujemy na szacunek - mówiła Miss Meksyku. Wraz z nią wyszła m.in. Victoria Kjaer Theilvig, która podkreśliła, że publiczne upokarzanie kandydatki jest "poniżej wszelkich standardów".

W rozmowie z mediami Bosch stwierdziła, że Itsaragrisil nazwał ją również "głupiutką", a jego zachowanie oceniła jako próbę zastraszenia. Robię wszystko dobrze, nikomu nie przeszkadzam, staram się być uprzejma. A on kazał mi się zamknąć - relacjonowała.

Organizator konkursu Miss Universe Raul Rocha Cantu potwierdził, że doszło do "upokorzenia, obrażania i braku szacunku". Zapowiedział ograniczenie roli Itsaragrisila w dalszym przebiegu konkursu oraz wysłanie do Tajlandii nowego szefa CEO, Mario Búcaro, który ma przejąć kontrolę nad wydarzeniami aż do finału zaplanowanego na 20 listopada.

Widzowie domagają się odwołania Itsaragrisila

W sieci pojawiła się fala krytyki wymierzona w Itsaragrisila. Widzowie domagają się jego odwołania i oficjalnych przeprosin wobec Bosch. "Musi odejść" - napisał jeden z użytkowników. "To niedopuszczalne, by grozić kandydatkom wykluczeniem z konkursu tylko dlatego, że stanęły w jej obronie".

Sam zainteresowany wydał oświadczenie na Instagramie, tłumacząc, że "starał się, by wydarzenie było sprawiedliwe", jednak "cierpliwość ma swoje granice". Przeprosił również, jeśli "ktokolwiek poczuł się niekomfortowo" podczas oglądania transmisji.

Organizatorzy konkursu Miss Universe nie poinformowali jeszcze, czy wobec Itsaragrisila zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.