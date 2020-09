Śmierć sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg na 51 dni przed wyborami prezydenckimi wznieciła polityczny spór na temat jej następcy. Demokraci są za tym, by zgodnie ze zwyczajem nominacji dokonał przyszły prezydent. Republikanie chcą, by nastąpiło to przed wyborami.

REKLAMA