Jako "wrogie" określił wypowiedzi dowódcy wojsk lądowych NATO w Europie generała Christophera Donahue rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Amerykański dowódca określał ramy nowego planu "Linii odstraszania na wschodniej flance". Mówiąc o zdolnościach Sojuszu posłużył się przykładem obwodu królewieckiego, który według jego słów, NATO "może zniszczyć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej".

Wrogość narasta / JANEK SKARZYNSKI/AFP/ANTON VAGANOV/AFP/East News / East News

Jak informuje serwis Defense News armia Stanów Zjednoczonych wraz z sojusznikami rozpoczyna realizację nowego planu. "Linia odstraszania na wschodniej flance" jest koncepcją zwiększenia zdolności odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu, obejmującej m.in. Polskę, państwa bałtyckie, Rumunię i Bułgarię. Chodzi o wzmocnienie możliwości naziemnych NATO i zapewnienie odpowiedniej koordynacji między kompleksem przemysłowo-wojskowym.

Projekt zaprezentował dowódca Armii USA w Europie i Afryce w środę podczas inauguracyjnej konferencji LandEuro w Wiesbaden w Niemczech. Christopher Donahue ogłosił, że w ramach przeciwdziałania rosyjskiej agresji, armia NATO opracowuje ujednolicone systemy wymiany danych, koordynacji wojsk opartej na technologii chmury obliczeniowej oraz wspólnych wyrzutniach.

Sojusz w pierwszej kolejności skupia się na wsparciu państw bałtyckich, by ustalić wymagania konieczne do spełnienia przez kraje położone w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, by skutecznie obronić się przed atakiem. Wiemy, co musimy rozwijać, a naszym celem jest (odstraszanie) z ziemi. Domena lądowa nie traci na znaczeniu, wręcz przeciwnie - zyskuje na znaczeniu. Można teraz przejąć kontrolę nad morzem z ziemi. Wszystkie te rzeczy, dzieją się na naszych oczach w Ukrainie - mówił wojskowy.

"Na przykład Kaliningrad"

W trakcie swojego wystąpienia Donahue zauważył, że rosyjski Kaliningrad (obwód królewiecki wg. polskiej nomenklatury) ma około 75 km szerokości i jest ze wszystkich stron otoczony przez siły NATO. USA i sojusznicy mają teraz możliwość "zniszczenia go w niespotykanym dotąd czasie i szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej" - stwierdził.

Już to zaplanowaliśmy i już to opracowaliśmy. Problem siły i energii, którą Rosja może skierować przeciwko nam... Już opracowaliśmy zdolności, by mieć pewność, że możemy tę siłę i energię zatrzymać - mówił generał.

NATO już posiada odpowiedni system, powiedział Donahue, odnosząc się do wyboru platformy Palantir Maven Smart. System ten służy do automatycznego przetwarzania, analizy i interpretacji ogromnych ilości danych z różnych źródeł, w tym obrazów satelitarnych, nagrań wideo z dronów oraz innych sensorów pola walki. W maju 2025 roku Pentagon zwiększył budżet na rozwój i wdrożenie Maven Smart System o 795 mln dolarów, co świadczy o rosnącym znaczeniu tej technologii w nowoczesnych operacjach wojskowych.

Wiemy już dokładnie, co musimy zrobić z chmurą i znamy dokładnie typ rzeczywistych systemów bezzałogowych, brygad i wszystkiego innego, czego potrzebujemy do tego celu - kontynuował Donahue.

Jak dodał, USA chce posiadać zintegrowaną systemami sojuszników wyrzutnię, służącą do celów ofensywnych i obronnych oraz system kontroli ogniowej, z którego mógłby korzystać każdy kraj Sojuszu. Głównym atutem takiego rozwiązania byłaby zdolność otworzenia ognia z dowolnego punktu na mapie krajów NATO. Generał podkreślił, że niezależnie od kwestii zagrożeń, system musi być też opłacalny. Bez względu na to, w co strzelasz, bez względu na system uzbrojenia lub amunicję, w jaką strzelasz, czy możliwości przeciwnika, powinno to być tańsze od tego, z czego strzelasz - powiedział i dodał, że w USA nadchodzą reformy niezbędne do wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego, a także sprzedaży sprzętu wojskowego za granicę.

"Wrogość"

Rzecznik prasowy prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow nazwał oświadczenie dowódcy wojsk lądowych NATO Christophera Donahue na temat obwodu kaliningradzkiego "wrogim" - informuje rosyjska agencja RIA.

To kolejne oświadczenie z serii wrogich, agresywnych oświadczeń, jakie coraz częściej słyszymy od przedstawicieli resortów obrony krajów europejskich - podkreślił Pieskow, dodając, że to zmusza Rosję do "podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa".