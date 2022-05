Sky Bridge 721 to najdłuższy wiszący spacerowy most na świecie zlokalizowany w Górach Orlickich przy granicy z Polską. Już 13 maja przyjmie pierwszych turystów. Co pół godziny na most będzie mogło wejść 200 osób.

Sky Bridge 721 721 ma dokładnie 721 metrów długości i przerzucony został nad doliną Młyńskiego Potoku (Mlynsky Potok) w Górach Orlickich. Połączył dwa masywy: Slamnik i Chlum. W najwyżej położonym miejscu odwiedzający most turyści znajdą się na wysokości prawie 100 metrów nad ziemią. Będzie można z niego podziwiać masyw Śnieżnika. Most jest jednokierunkowy. Po jego przejściu do pokonania pozostanie 2,5-kilometrowa ścieżka turystyczna. Przy porywach wiatru most będzie zamykany, podobnie jak dzieje się to w przypadku eksploatowanych w górach kolejek linowych. Wideo youtube Wczoraj odbyły się próby obciążeniowe, a pierwsi goście wejdą na most w piątek 13 maja o godzinie 10:00. Bilety już teraz można rezerwować lub kupić za pośrednictwem strony internetowej. Ceny uzależnione są od wygody turystów, ponieważ można wybrać wariant z wykorzystaniem kolejki linowej. Bez takiego wsparcia bilet na most bez wcześniejszej rezerwacji kosztuje 390 koron, czyli około 75 złotych. Organizatorzy radzą wcześniejszą rezerwację, ponieważ jest duże zainteresowanie, a bilety z wcześniejszą rezerwacją kosztują 40 koron taniej. Do Dolnej Morawy można dojechać samochodem z przejścia granicznego Boboszów-Dolni Lipka. Zobacz również: "Okrutna, zła i podła". Poparzeni Kawą Trzy i Katarzyna Pakosińska w teatrze

EasyJet usuwa siedzenia w samolotach. Znamy powód