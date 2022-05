"Okrutna, zła i podła czyli kobieta i mężczyźni" to komedia muzyczna w wykonaniu Katarzyny Pakosińskiej i zespołu Poparzeni Kawą Trzy. 10 maja na deskach Sceny Relax w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu.

Przedstawienie wyreżyserowała Beata Harasimowicz. Całość oparta jest o teksty Rafała Bryndala. Charakter tego spektaklu definiują piosenki zespołu Poparzeni Kawą Trzy, nawiązujące do męskiego postrzegania tego, o czym warto śpiewać.

Katarzyna Pakosińska, przybierając różne postacie, wdziera się w brawurowy sposób w świat mężczyzn. Kpi nieco z ich przyzwyczajeń i doświadczeń, udowadniając prawdę, że dzięki kobietom stajemy się lepsi.

Wydźwięk tego przedstawienia może być cenny dla wielu związków - mówi Katarzyna Pakosińska. Według niej widzowie będą mogli poznać receptę na długoletnie szczęście. Bo jak być szczęśliwym z mężczyzną? Trzeba go trochę kochać i całkowicie zrozumieć. Z kolei, żeby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bezgranicznie kochać i wcale nie próbować zrozumieć - dodaje artystka. Tytuł naszego przedstawienia "Okrutna, zła i podła" jest idealnym tytułem, a ja do tego przedstawienia zostałam wybrana - można by rzec - po warunkach" - podkreśla.

Odkąd pojawiliśmy się na tym świecie, by jeść, spać i się rozmnażać - choć ta kolejność może być różna w zależności od tego, co nam w duszy gra - staramy się siebie zrozumieć, by móc utrzymywać jako takie kontakty. Kobiety i mężczyźni, mężczyźni i kobiety od wieków deliberują i toczą dysputy, których celem ma być szczęście, miłość i święty spokój - mówi Rafał Bryndal, autor scenariusza do muzycznego spektaklu. Dodaje, że przedstawienie, które równie dobrze mógłby się nazywać "Okrutny, zły i podły", stara się w miarę obiektywnie ukazać zawiłe relacje, którymi przepełnione jest nasze życie uczuciowe.

