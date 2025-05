W piwnicach Sądu Najwyższego Argentyny dokonano niezwykłego odkrycia. Pracownicy instytucji natrafili na dziesiątki skrzyń zawierających materiały z okresu II wojny światowej, które bezpośrednio wiążą się z nazistowskimi Niemcami.

Tajemnicza przesyłka nazistowska znaleziona w piwnicach Sądu Najwyższego Argentyny / IRAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT HANDOUT HANDOUT / East News/AFP

W piwnicach Sądu Najwyższego Argentyny znaleziono 83 skrzynie z materiałami z II wojny światowej, związanymi z nazistowskimi Niemcami.

Materiały zostały wysłane do Argentyny z ambasady Niemiec w Tokio w czerwcu 1941 roku.

Przez lata nie było wiadomo, dlaczego materiały te zostały wysłane do Argentyny i jakie działania podjął wówczas Sąd Najwyższy.

Historyczna przesyłka z Japonii

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Sąd Najwyższy, aż 83 skrzynie zostały wysłane do Argentyny z ambasady Niemiec w Tokio. Transport odbył się w czerwcu 1941 roku na pokładzie japońskiego parowca "Nan-a-Maru". W tamtych czasach duża przesyłka natychmiast zwróciła uwagę argentyńskich władz, które obawiały się o potencjalny wpływ zawartości na neutralność kraju w trwającej wojnie.

Niemieccy dyplomaci usiłowali przekonać, że skrzynie zawierają jedynie rzeczy osobiste. Jednakże argentyńskie służby celne postanowiły przeprowadzić losową kontrolę pięciu z nich. W środku znaleziono pocztówki, fotografie oraz materiały propagandowe nazistowskiego reżimu, a także tysiące zeszytów należących do partii nazistowskiej. Odkrycie to doprowadziło do skonfiskowania materiałów i przekazania sprawy w ręce Sądu Najwyższego.

Zagadka z przeszłości

Przez długie lata nie było jasne, dlaczego przedmioty te zostały wysłane do Argentyny, ani jakie działania, jeśli jakiekolwiek, podjął wówczas Sąd Najwyższy. Tajemnica ta pozostawała nierozwiązana aż do niedawnego odkrycia podczas przygotowań do otwarcia muzeum Sądu Najwyższego.

"Po otwarciu jednej ze skrzyń zidentyfikowaliśmy materiały mające na celu konsolidację i propagowanie ideologii Adolfa Hitlera w Argentynie podczas II wojny światowej" - podał sąd w oświadczeniu. Znalezisko to nie tylko rzuca światło na próby rozprzestrzeniania ideologii nazistowskiej w Ameryce Południowej, ale również otwiera nowe możliwości badań historycznych.

Sąd Najwyższy podjął decyzję o przeniesieniu skrzyń do specjalnie przygotowanego pomieszczenia z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Zaproszono również Muzeum Holocaustu w Buenos Aires do współpracy przy konserwacji i inwentaryzacji materiałów. Eksperci mają za zadanie zbadać dokumenty pod kątem nowych informacji dotyczących Holocaustu, w tym międzynarodowych sieci finansowania używanych przez nazistów.

Odkrycie to ma szczególne znaczenie w kontekście historycznym Argentyny, która pozostała neutralna wobec konfliktów II wojny światowej aż do 1944 roku. Warto przy tym przypomnieć, że od 1933 do 1954 roku do Argentyny przybyło 40 000 Żydów uciekających przed nazistowskimi prześladowaniami w Europie. Kraj ten jest obecnie domem dla największej populacji Żydów w Ameryce Łacińskiej.