Były steward linii American Airlines, Estes Carter Thompson III, został skazany na 18,5 roku więzienia za potajemne nagrywanie nieletnich dziewczynek w toalecie samolotu. Sąd federalny w Bostonie uznał jego działania za "odrażające" i podkreślił, że ofiary straciły poczucie bezpieczeństwa i niewinność.

Steward American Airlines skazany na 18,5 roku więzienia za potajemne nagrywanie dziewczynek w toalecie samolotu / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Do zatrzymania Estesa Cartera Thompsona III doszło w styczniu 2024 roku, po tym jak 14-letnia pasażerka odkryła telefon komórkowy przyklejony do pokrywy toalety podczas lotu z Charlotte do Bostonu. Śledztwo wykazało, że Thompson przez dziewięć miesięcy nagrywał w ten sposób co najmniej pięć dziewczynek w wieku od 7 do 14 lat.

Sąd federalny w Bostonie skazał byłego stewarda na 18,5 roku pozbawienia wolności oraz pięć lat nadzoru kuratorskiego po odbyciu kary. Sędzia Julia Kobick określiła jego zachowanie jako "odrażające" i podkreśliła, że działania Thompsona pozbawiły ofiary niewinności oraz poczucia bezpieczeństwa.