Krytyka i obrona

Największe kontrowersje wzbudził sposób przedstawienia kobiecego ciała. Mathias Kryger, znany krytyk sztuki, nie szczędził słów krytyki, nazywając rzeźbę "brzydką i pornograficzną".

Jeszcze ostrzej wypowiedziała się Sorine Gotfredsen, publicystka, która stwierdziła, że "wystawianie na widok publiczny męskiego marzenia o tym, jak powinna wyglądać kobieta, nie sprzyja akceptacji własnego ciała przez kobiety". Jej zdaniem rzeźba jest "wulgarna, niepoetycka i niepożądana", a społeczeństwo "dusi się w natłoku przesadnie eksponowanych ciał w przestrzeni publicznej".

Z drugiej strony pojawiły się głosy broniące dzieła Becha. Aminata Corr Thrane, redaktorka działu debat w dzienniku "Berlingske", zwróciła uwagę, że krytyka rzeźby jest przejawem body shamingu. Czy nagie kobiece piersi muszą mieć określony, akademicki kształt i rozmiar, by mogły pojawić się w przestrzeni publicznej - pytała retorycznie cytowana przez "The Guardian". Jej zdaniem problemem nie jest nagość, lecz rozmiar - Wielka Syrena jest "mniej naga" niż jej słynna poprzedniczka z brązu i granitu, ale ma większe piersi, co wywołuje kontrowersje.

Corr Thrane zauważyła również, że obie syreny - Mała i Wielka - mogą symbolizować dwa różne spojrzenia na kobiecość i odwieczną walkę o to, czym jest "prawdziwa kobieta", a czym "kobieta nieodpowiednia".