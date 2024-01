Premier Japonii Fumio Kishida wezwał do natychmiastowej ewakuacji z zagrożonych terenów. Mieszkańcy muszą przygotować się na ewentualne kolejne wstrząsy. Apelujemy, by mieszkańcy terenu, gdzie wystąpiło trzęsienie, stosowali się do poleceń lokalnych władz i ewakuowali się w wyznaczone miejsca. Wszystkie informacje na bieżąco podawane są w telewizji, radiu i internecie - powiedział natomiast rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi.

JMA prognozowała wystąpienie fal tsunami o wysokości dochodzących do 5 metrów. Takowych na szczęście nie zaobserwowano. Tsunami - przynajmniej dotychczas - miało maksymalną wysokość 1,2 m; falę zarejestrowano w mieście Wajima w prefekturze Ishikawa. JMA podkreśla jednak, że tsunami wciąż jest obserwowane, dlatego Japończykom polecono trzymanie się z dala od wybrzeża.

Ostrzeżenie przed sięgającymi metra falami wydano także dla części Korei Północnej i należącej do Rosji wyspy Sachalin. Później je jednak odwołano.