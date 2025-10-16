Japonia mierzy się z bezprecedensową falą ataków niedźwiedzi - od kwietnia do początku października zginęło co najmniej siedem osób, a ponad sto zostało rannych. Władze wprowadzają interwencyjny odstrzał, a naukowcy opracowują system ostrzegania oparty na sztucznej inteligencji. Czy nowoczesna technologia pomoże powstrzymać tragedie?

Rekordowa liczba ataków niedźwiedzi w Japonii. Naukowcy tworzą system ostrzegania oparty na AI / Shutterstock

W 2024 roku w Japonii odnotowano rekordową liczbę śmiertelnych ataków niedźwiedzi - zginęło co najmniej siedem osób, a ponad sto zostało rannych.

Władze wprowadziły prawo pozwalające na interwencyjny odstrzał niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkanych.

Naukowcy opracowują system oparty na sztucznej inteligencji, który ma przewidywać ryzyko spotkania niedźwiedzia i ostrzegać mieszkańców.

Tragiczny bilans: Siedem ofiar śmiertelnych i ponad sto rannych

Japonia, kraj znany z harmonii między człowiekiem a naturą, w ostatnich miesiącach doświadcza dramatycznego wzrostu liczby ataków niedźwiedzi. Od kwietnia do początku października 2025 roku życie straciło co najmniej siedem osób - to najtragiczniejszy bilans od lat i nowy, niechlubny rekord. Dla porównania, w poprzednich latach liczba śmiertelnych ofiar nie przekraczała sześciu. Statystyki są równie niepokojące, jeśli chodzi o liczbę rannych - obrażenia odniosło już ponad 100 osób.

Ostatnią ofiarą tej serii ataków był mężczyzna, którego ciało znaleziono 8 października w prefekturze Iwate na wyspie Honsiu. Sekcja zwłok potwierdziła, że został zaatakowany przez niedźwiedzia podczas zbierania grzybów - czynności, która w Japonii jest niezwykle popularna wśród mieszkańców terenów wiejskich.

Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi - przyczyny eskalacji

Eksperci wskazują, że główną przyczyną wzrostu liczby ataków jest brak pożywienia w naturalnych siedliskach niedźwiedzi. Zwierzęta, zmuszone do poszukiwania jedzenia, coraz częściej zapuszczają się na tereny zamieszkane przez ludzi. Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby leśne oraz rosnąca urbanizacja sprawiają, że granica między światem ludzi a dziką przyrodą staje się coraz bardziej płynna.

Wielu mieszkańców Japonii, zwłaszcza w regionach górskich, żyje w ciągłym strachu. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z monitoringu, na których widać niedźwiedzie spacerujące po ulicach, zaglądające do śmietników czy podchodzące pod domy. Taka sytuacja wymusza na władzach podjęcie zdecydowanych kroków.

Radykalne środki: Interwencyjny odstrzał i nowe prawo

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, we wrześniu 2025 roku w Japonii weszło w życie znowelizowane prawo, które pozwala gminom na zatrudnianie myśliwych do tzw. interwencyjnego odstrzału niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkanych. To rozwiązanie, choć kontrowersyjne, ma na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia.

Z nowych przepisów jako pierwsze skorzystały władze miasta Sendai w prefekturze Miyagi. 8 października zastrzelono tam dorosłego niedźwiedzia, który zagrażał mieszkańcom. Decyzja ta spotkała się z mieszanymi reakcjami społecznymi - część osób popiera działania władz, inni apelują o bardziej humanitarne rozwiązania i ochronę dzikiej przyrody.

Sztuczna inteligencja na tropie niedźwiedzi

W obliczu narastającego problemu, japońscy naukowcy postanowili sięgnąć po najnowocześniejsze technologie. Zespół ekspertów z Uniwersytetu Sophia w Tokio opracowuje system oparty na sztucznej inteligencji, który ma przewidywać możliwość spotkania niedźwiedzia w promieniu jednego kilometra.

System analizuje dane o wcześniejszych obserwacjach zwierząt, warunkach pogodowych oraz innych czynnikach środowiskowych, by oszacować ryzyko pojawienia się drapieżnika w danym miejscu i czasie. Dzięki temu mieszkańcy mogą być wcześniej ostrzeżeni i unikać niebezpiecznych terenów. To innowacyjne rozwiązanie, które - jeśli się sprawdzi - może stać się wzorem dla innych krajów zmagających się z podobnym problemem.

Japonia staje dziś przed poważnym wyzwaniem: jak pogodzić ochronę ludzkiego życia z troską o dziką przyrodę? Fala ataków niedźwiedzi pokazuje, że dotychczasowe metody mogą być niewystarczające. Połączenie działań interwencyjnych z nowoczesną technologią daje nadzieję na skuteczniejsze zapobieganie tragediom, ale wymaga także szerokiej edukacji społecznej i dalszych badań nad przyczynami eskalacji konfliktu.

Jedno jest pewne - bezpieczeństwo mieszkańców musi być priorytetem, a innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy AI, mogą odegrać kluczową rolę w ochronie zarówno ludzi, jak i dzikich zwierząt.