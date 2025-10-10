Ludzkie szczątki, odnalezione w 2023 r. na terenie japońskiej prefektury Miyagi, należą do sześcioletniej Natsuse Yamane, która zaginęła podczas katastrofalnego trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 roku. Tożsamość dziewczynki udało się ustalić dzięki analizie uzębienia i badaniom DNA.

Krajobraz po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 r. (zdjęcie archiwalne) / AFP PHOTO/ROSLAN RAHMAN / East News

W Japonii zidentyfikowano szczątki sześcioletniej dziewczynki, Natsuse Yamane, która zaginęła podczas trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 r.

Szczątki odnaleziono w 2023 r. w prefekturze Miyagi, a tożsamość 6-latki potwierdzono dzięki analizie DNA.

To pierwszy przypadek identyfikacji ofiary katastrofy w regionie od sierpnia 2023 roku.

Ludzkie szczątki - zęby i fragmenty żuchwy - zostały odnalezione w lutym 2023 roku przez pracowników budowlanych podczas oczyszczania terenów nadbrzeżnych w prefekturze Miyagi na japońskiej wyspie Honsiu.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy uzębienia oraz badań DNA, w których uczestniczyli eksperci z Uniwersytetu Tohoku, potwierdzono, że znalezione ludzkie szczątki należą do 6-letniej wówczas dziewczynki.

W 2011 r. Natsuse Yamane miała zaledwie sześć lat, gdy tsunami porwało ją z rodzinnego domu w miejscowości Yamada w prefekturze Iwate, oddalonej o około 100 kilometrów od miejsca odnalezienia szczątków. Od tego czasu jej nazwisko widniało na liście zaginionych.

Rodzina wydała oświadczenie

Rodzina dziewczynki wydała oświadczenie, w którym podziękowała wszystkim zaangażowanym w odnalezienie i identyfikację 6-latki. "Już dawno straciliśmy nadzieję na odnalezienie jej szczątków, dlatego ta wiadomość była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Jesteśmy bardzo wdzięczni" - cytuje rodzinę portal Japan Today.

Japoński dziennik "Asahi" podał, że to pierwszy przypadek identyfikacji ofiary w regionie najbardziej dotkniętym kataklizmem od sierpnia 2023 roku. Na identyfikację wciąż czekają szczątki sześciu innych osób, które znaleziono na terenie prefektury Miyagi.

Potężne trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku

11 marca 2011 roku Japonia doświadczyła jednej z największych katastrof naturalnych w swojej historii. Tego dnia, o godzinie 14:46 czasu lokalnego, u wybrzeży wyspy Honsiu, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 9,0. Było to najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi w Japonii i czwarte najsilniejsze na świecie od początku prowadzenia pomiarów sejsmicznych.

Wstrząsy wywołały gigantyczne tsunami, którego fale miejscami osiągały nawet 40 metrów wysokości i wdarły się na ląd na odległość kilku kilometrów. Najbardziej ucierpiały północno-wschodnie regiony kraju, zwłaszcza prefektury Miyagi, Iwate i Fukushima. W wyniku katastrofy zginęło prawie 20 tys. osób, a ponad 2,5 tys. uznaje się za zaginione. Setki tysięcy ludzi straciły domy, a wiele miejscowości zostało niemal całkowicie zniszczonych.

Trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły także do poważnej awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Zalanie systemów chłodzenia reaktorów spowodowało stopienie rdzeni w trzech reaktorach i uwolnienie radioaktywnego materiału do środowiska. Był to najpoważniejszy wypadek jądrowy od czasu katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku.

Katastrofa z 2011 roku miała ogromny wpływ na Japonię - zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Odbudowa zniszczonych terenów trwała wiele lat, a skutki psychologiczne i ekonomiczne odczuwane są do dziś. Wydarzenia z marca 2011 roku stały się także impulsem do zmian w polityce energetycznej kraju oraz w systemach ostrzegania przed tsunami.