Sceny niczym z filmu grozy. Do jednego z supermarketów w mieście Numata niedaleko Tokio wtargnął niedźwiedź, raniąc dwóch klientów i wywołując panikę wśród kilkudziesięciu osób robiących zakupy. To kolejne z serii niebezpiecznych spotkań na linii człowiek-dzikie zwierzęta, które w tym roku doprowadziły do rekordowej liczby ofiar śmiertelnych w Japonii. Eksperci biją na alarm: zmiany klimatyczne i wyludnianie się obszarów wiejskich wypychają niedźwiedzie coraz bliżej ludzkich siedzib.

Panika w sklepie pod Tokio – niedźwiedź rani klientów / STR / AFP/EAST NEWS

Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór w Numata - mieście położonym około 130 kilometrów na północ od Tokio. Około godziny 19:30 do supermarketu, w którym znajdowało się wtedy około 40 klientów, niespodziewanie wtargnął dorosły niedźwiedź. Zwierzę, mierzące około 1,4 metra wysokości, najpierw zaatakowało jednego z klientów na parkingu, a następnie przedostało się przez główne wejście do środka sklepu. W pewnym momencie niemalże wspiął się na stoisko z rybami i rozbił szybę. W dziale owoców przewrócił stertę awokado i je podeptał.

Klienci w panice, menadżer w szoku

W chwili ataku w sklepie było od 30 do 40 klientów. Zapanowała panika, a menadżer sklepu natychmiast podjął próbę ewakuacji ludzi. Często słyszałem w wiadomościach o niedźwiedziach wchodzących do sklepów, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że przydarzy się to właśnie u nas - powiedział w rozmowie z japońską telewizją NHK.

Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych. Dwóch mężczyzn, w wieku 69 i 76 lat, zostało lekko rannych - jeden na parkingu, drugi już wewnątrz sklepu. Niedźwiedź, jak relacjonują świadkowie i kierownictwo sklepu, "nie wydawał się zainteresowany jedzeniem. Wyglądało na to, że chciał wyjść, ale nie mógł znaleźć wyjścia i zaczął się denerwować".

Niedźwiedź wśród owoców i ryb – przerażający incydent w Japonii / STR / East News/AFP

Rekordowa liczba ataków i ofiar

Wtorkowy incydent jest tylko jednym z wielu. W tym roku, według oficjalnych danych i doniesień japońskich mediów, liczba śmiertelnych ofiar ataków niedźwiedzi wzrosła już do siedmiu - to najwięcej od początku prowadzenia takich statystyk w 2006 roku.

Kilka dni temu w północnej prefekturze Iwate znaleziono ciało mężczyzny ze śladami przypominającymi ugryzienia i podrapania przez niedźwiedzia, co może jeszcze zwiększyć bilans ofiar. Tylko między kwietniem a wrześniem tego roku niedźwiedzie zaatakowały w Japonii aż 108 osób, z czego pięć zmarło.

Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi - przyczyny alarmują ekspertów

Specjaliści podkreślają, że przyczyny tak częstych spotkań ludzi z niedźwiedziami są złożone. Przede wszystkim winę ponosi zmieniający się klimat, który negatywnie wpływa na dostępność naturalnych źródeł pożywienia dla tych zwierząt.