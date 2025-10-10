Cena złota osiągnęła historyczny poziom, przekraczając 4 000 dolarów za uncję i notując najwyższy roczny wzrost od 1979 roku. W obliczu dynamicznych zmian na rynkach finansowych Narodowy Bank Polski zdecydowanie zwiększa udział złota w swoich rezerwach, podkreślając jego kluczową rolę dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej kraju.

Rekordowe wzrosty cen złota: Polska zyskuje miliardy dolarów na inwestycjach Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, fot. Wojciech Olkusnik/East News / Shutterstock

Złoto osiągnęło rekordową cenę ponad 4 000 dolarów za uncję, notując 53-procentowy wzrost w 2025 roku i przewyższając wyniki bitcoina oraz głównych indeksów giełdowych.

Narodowy Bank Polski zwiększa udział złota w rezerwach do 30 proc., podkreślając jego rolę jako filaru bezpieczeństwa i niezależności gospodarczej.

Polska znajduje się na 12. miejscu na świecie pod względem zasobów złota wśród banków centralnych i planuje dalsze zakupy tego kruszcu.

W 2025 roku złoto notuje niezwykły wzrost, osiągając cenę ponad 4 000 dolarów za uncję. To historyczny moment dla rynku metali szlachetnych, ponieważ złoto zyskało aż 53 procent w ciągu roku, co stanowi najlepszy wynik od 1979 roku. Tym samym kruszec zdeklasował zarówno bitcoina, który wzrósł o 30 procent, jak i główne indeksy giełdowe, w tym S&P 500, który zanotował 15-procentowy wzrost.

Jak przypomina Reuters, eksperci podkreślają, że obecna sytuacja na rynku złota zmusza inwestorów do przemyślenia dotychczasowych strategii inwestycyjnych. Tradycyjnie złoto postrzegane było jako bezpieczna przystań w czasach niepewności, jednak obecnie jego wzrost napędzają również nowe czynniki, takie jak dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji na rynkach akcji czy rosnąca popularność kryptowalut.

Polska zwiększa rezerwy złota

Narodowy Bank Polski odgrywa coraz większą rolę na światowym rynku złota. Prezes NBP poinformował wczoraj, że polskie rezerwy złota przekraczają już 520 ton, a ich wartość wynosi około 240 miliardów złotych. Złoto stanowi obecnie 25 procent wszystkich rezerw banku centralnego, a zarząd NBP podjął decyzję o zwiększeniu tego udziału do 30 procent w aktywach rezerwowych.

Pod względem ilości zgromadzonego złota Polska wyprzedza już Europejski Bank Centralny, Bank Anglii oraz wiele innych renomowanych instytucji finansowych. W światowym rankingu banków centralnych nasz kraj zajmuje 12. miejsce i, jak zapowiada prezes NBP, planowane są dalsze zakupy złota.

Złoto jako gwarancja bezpieczeństwa i niezależności

Według prezesa NBP złoto pełni kluczową rolę w systemie finansowym państwa. Jest określane jako "kotwica bezpieczeństwa państwowego, filar zaufania do waluty i gospodarki oraz gwarancja niezależności państwowej i gospodarczej". Bank centralny kieruje się trzema podstawowymi zasadami: bezpieczeństwem, płynnością i dochodowością w długim terminie.

W strukturze rezerw NBP istotną rolę odgrywają także obligacje skarbowe denominowane w dolarach amerykańskich. Dolar pozostaje światową walutą rezerwową, jednak zgodnie z globalnym trendem, polski bank centralny systematycznie zwiększa udział złota w swoich aktywach, podążając śladem największych instytucji finansowych na świecie.

Złoto w centrum uwagi inwestorów

Obecna sytuacja na rynku złota pokazuje, że metal ten nie traci na znaczeniu nawet w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii i cyfrowych aktywów. Inwestorzy coraz częściej postrzegają złoto jako stabilną i bezpieczną lokatę kapitału, zwłaszcza w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej. Rekordowe wzrosty cen złota oraz rosnące rezerwy banków centralnych, w tym NBP, potwierdzają, że złoto pozostaje jednym z najważniejszych aktywów na światowych rynkach finansowych.