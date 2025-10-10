Polscy naukowcy opracowali innowacyjny test epigenetyczny, który z wysoką dokładnością wykrywa, czy dana osoba pali papierosy. Pozwala nie tylko rozróżnić palaczy od niepalących, ale także określić intensywność nałogu. To przełomowe narzędzie znajdzie zastosowanie zarówno w medycynie - umożliwiając obiektywną ocenę ryzyka chorób związanych z paleniem - jak i w kryminalistyce, gdzie usprawni profilowanie sprawców przestępstw na podstawie śladów biologicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przełom dzięki analizie DNA

Polscy badacze opracowali nowatorski test epigenetyczny, który pozwala z dużą dokładnością wykryć, czy dana osoba pali papierosy. Kluczem do sukcesu okazała się analiza metylacji DNA w zaledwie czterech miejscach w genomie. Najważniejszy sygnał pochodzi z genu AHRR. Odkrycie to może zrewolucjonizować zarówno diagnostykę medyczną, jak i wachlarz możliwości służb z zakresu kryminalistyki.

Naukowcy przeanalizowali profile metylacji DNA u blisko 800 Polek i Polaków, identyfikując ponad 450 miejsc, gdzie palenie papierosów pozostawia trwały ślad. Cztery z nich, o największej wartości diagnostycznej, zostały wykorzystane w modelu predykcyjnym. Nowością jest także zastosowanie testu nie tylko w przypadku próbek krwi, ale również śliny i innych tkanek, co znacząco zwiększa jego przydatność w kryminalistyce i diagnostyce medycznej.

Zastosowania testu: Medycyna, kryminalistyka i badania naukowe

Test epigenetyczny pozwala na obiektywne wykrycie, czy pacjent pali papierosy - nawet jeśli sam temu zaprzecza. To szczególnie istotne przy monitorowaniu skuteczności terapii oraz ocenie ryzyka rozwoju chorób powiązanych z paleniem, takich jak nowotwory czy choroby sercowo-naczyniowe. W kryminalistyce test umożliwia profilowanie sprawców przestępstw, na podstawie nawet minimalnych ilości zdegradowanego DNA. Może to doprowadzić do przełomu w śledztwach o nieznanym sprawcy.

Co ciekawe, badania wykazały, że metylacja genu AHRR zależy nie tylko od palenia, ale także od długości snu i aktywności fizycznej. Oznacza to, że zdrowy styl życia może przyspieszyć powrót organizmu do stanu sprzed nałogu. Niemniej, ten proces jest mocno zróżnicowany - w przypadku genu AHRR zmiany mogą utrzymywać się nawet przez wiele lat po rzuceniu palenia.

Polscy naukowcy na czele światowych badań nad paleniem

W badaniach, których wyniki opublikowano w prestiżowych czasopismach naukowych, uczestniczyli specjaliści z kilku polskich uczelni i instytucji, w tym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Nowatorski model predykcyjny stworzony przez polskich naukowców ma szansę stać się standardem w diagnostyce i kryminalistyce na całym świecie.