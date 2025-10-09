To wyjątkowa gratka dla miłośników historii i tajemnic starożytnego Rzymu. W podziemiach Koloseum w Rzymie po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym tzw. Przejście Kommodusa – sekretny tunel, którym niegdyś przechadzali się cesarze na drodze do honorowych miejsc na widowni amfiteatru. Odkrycie i udostępnienie tej części Koloseum to efekt wieloletnich, żmudnych prac konserwatorskich.

Na razie dla zwiedzających udostępniono około 30 metrów korytarza / ANSA/MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Tunel, powstały w I wieku naszej ery, służył najwyższym dostojnikom Imperium Rzymskiego. Swoją nazwę zawdzięcza Kommodusowi - synowi Marka Aureliusza, który zasłynął jako ekscentryczny i bezwzględny władca.

Kommodus (161-192 n.e.) zapisał się w historii jako cesarz autorytarny, a niekiedy wręcz brutalny. Uwielbiał występować na arenie jako gladiator, nosząc charakterystyczną lwią skórę i dzierżąc maczugę. Jego postać została szeroko spopularyzowana dzięki filmowi "Gladiator" w reżyserii Ridleya Scotta.

Przejście Kommodusa nie było zwykłym korytarzem - pełniło funkcję tajnej, silnie strzeżonej drogi, którą cesarz mógł dostać się na swoje miejsce w amfiteatrze, z dala od tłumu i ewentualnych zamachowców. Jak podaje włoski dziennik "Il Messaggero", Kommodus, obawiając się o własne życie, kazał nawet zamontować na końcu tunelu lustro - by móc sprawdzić, czy za zakrętem nie czyhają na niego wrogowie. To właśnie w tym miejscu miał mieć miejsce jeden z zamachów na życie cesarza.

Przejście Kommodusa pełniło funkcję tajnej, silnie strzeżonej drogi / ANSA/MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Nowo otwarte przejście zachwyca nie tylko swoją historią, ale i bogactwem detali. Ściany pierwotnie wyłożone były marmurem, który z czasem zastąpiono malowidłami i płaskorzeźbami - przedstawiają one pejzaże, sceny mitologiczne oraz widowiska gladiatorskie. Dzięki konserwatorom dziś znów można podziwiać te unikatowe zdobienia.

To było tajne, ekskluzywne i wyjątkowo chronione przejście. W Koloseum mogło się zmieścić nawet 50 tysięcy osób, wśród których zawsze istniało ryzyko zamachu - podkreśla Federica Rinaldi, kierująca zespołem archeologów pracujących przy tunelu.

Na razie dla zwiedzających udostępniono około 30 metrów korytarza. Prace konserwatorskie jednak trwają - w planach jest otwarcie całej długości tunelu, aby każdy chętny mógł poczuć się jak rzymski cesarz i przejść tą samą, legendarną drogą.