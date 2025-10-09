Naukowcy opracowali innowacyjną metodę podawania leków do mózgu z wykorzystaniem nanocząsteczek złota w sprayu do nosa. Nowa technologia może zrewolucjonizować leczenie chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń psychicznych, minimalizując skutki uboczne i zwiększając skuteczność terapii.

/ Shutterstock

Przełomowe badania przeprowadzone przez włoskich naukowców z Università Cattolica del Sacro Cuore/Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS w Rzymie oraz Uniwersytetu w Salerno otwierają nowy rozdział w leczeniu schorzeń neurologicznych. Zespół badawczy opracował metodę dostarczania leków bezpośrednio do mózgu przy pomocy sprayu do nosa zawierającego nanocząsteczki złota. Ta innowacyjna technologia została już opatentowana i daje nadzieję na skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze terapie dla pacjentów zmagających się z chorobami neurodegeneracyjnymi i zaburzeniami psychicznymi.

Jak działa złoto w sprayu?

Kluczowym elementem nowej metody są nanocząsteczki złota, które pełnią rolę nośników leków. Po podaniu donosowym cząsteczki te przenikają przez barierę krew-mózg, umożliwiając bezpośrednie dostarczenie substancji czynnych do ośrodkowego układu nerwowego.

W testach wykorzystano nanocząsteczki złota wzbogacone litem - pierwiastkiem od lat stosowanym w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Jednak w tradycyjnej, doustnej formie lit może powodować poważne skutki uboczne, zwłaszcza przy wyższych dawkach niezbędnych do leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych.

Nowa nadzieja dla pacjentów

Badania wykazały, że podawanie litu z pomocą złotych nanocząsteczek pozwala osiągnąć te same efekty terapeutyczne, co przy stosowaniu doustnym, ale przy znacznie niższych stężeniach. Co ważne, lek trafia bezpośrednio do mózgu, co minimalizuje ryzyko działań niepożądanych w innych narządach.

To ogromny krok naprzód w leczeniu takich chorób jak alzheimer czy choroba afektywna dwubiegunowa.

Enzym GSK-3β

Jednym z głównych celów terapii jest enzym kinaza syntazy glikogenu 3 beta (GSK-3β), który odgrywa kluczową rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i zakaźnych mózgu. Nadmierna aktywacja tego enzymu prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania białek, co sprzyja rozwojowi takich schorzeń jak choroba Alzheimera czy infekcje wirusowe, jak SARS-CoV-2. Lit jest silnym inhibitorem GSK-3β, jednak jego skuteczne i bezpieczne zastosowanie było dotąd ograniczone przez toksyczność przy wysokich dawkach.

W eksperymentach na zwierzętach naukowcy wykazali, że zastosowanie złotych nanocząsteczek pozwala zahamować aktywność GSK-3β w hipokampie - obszarze mózgu odpowiedzialnym za pamięć. Co więcej, udało się przywrócić pamięć u zwierząt z eksperymentalnym modelem choroby Alzheimera, bez obserwowanych skutków ubocznych. To dowód na skuteczność i bezpieczeństwo nowej metody.

Przyszłość terapii neurologicznych

Obecnie trwają dalsze badania mające na celu ocenę bezpieczeństwa oraz potencjalnych zastosowań tej innowacyjnej technologii. Naukowcy liczą, że już wkrótce możliwe będzie rozpoczęcie badań klinicznych z udziałem ludzi, co może otworzyć drogę do nowoczesnych terapii dla milionów pacjentów na całym świecie.