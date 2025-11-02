Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji CBS podkreślił, że chiński przywódca Xi Jinping jest świadomy konsekwencji, jakie niosłaby za sobą potencjalna inwazja Chin na Tajwan. Amerykański prezydent nie zadeklarował jednak jednoznacznie, czy Stany Zjednoczone udzieliłyby militarnego wsparcia wyspie w przypadku ataku.

Trump: Xi Jinping zna konsekwencje ewentualnej inwazji na Tajwan / ROBERTO SCHMIDT/AFP/East News / East News

W rozmowie z dziennikarką CBS Donald Trump został zapytany o możliwą reakcję Stanów Zjednoczonych na ewentualną chińską inwazję na Tajwan. Nie mogę zdradzać moich sekretów - odpowiedział prezydent, unikając jednoznacznej deklaracji w sprawie militarnej interwencji USA.

Stany Zjednoczone nie utrzymują formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, jednak na mocy amerykańskiego prawa są zobowiązane do dostarczania wyspie środków do obrony.

Do spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem doszło w czwartek w Pusan w Korei Południowej. Przed rozmowami chińskie media sugerowały, że Pekin będzie domagał się od USA zmiany stanowiska wobec niepodległości Tajwanu. Chiny oczekują, że Stany Zjednoczone oficjalnie sprzeciwią się tej idei, a nie tylko jej nie popierają.

Prezydent USA zapewnił, że podczas spotkania z Xi temat Tajwanu nie został poruszony. Dodał jednak, że dopóki pełni urząd prezydenta, do chińskiej inwazji na Tajwan nie dojdzie, ponieważ - jak stwierdził - "ludzie Xi znają konsekwencje" takiego kroku.

Dlaczego to istotne?

Chiny kontynentalne, czyli Chińska Republika Ludowa, uznają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Pekin od lat prowadzi politykę izolowania wyspy na arenie międzynarodowej, naciskając na państwa i organizacje, by nie uznawały jej niepodległości. Chiny proponują Tajwanowi model "jeden kraj, dwa systemy", podobny do tego, jaki obowiązywał w Hongkongu, jednak władze w Tajpej konsekwentnie odrzucają tę koncepcję.

W ostatnich latach Chiny nasiliły presję militarną na Tajwan, regularnie organizując ćwiczenia wojskowe w pobliżu wyspy i naruszając jej strefę obrony powietrznej. Pekin nie wyklucza użycia siły, jeśli Tajwan oficjalnie ogłosi niepodległość lub jeśli dojdzie tam do interwencji zewnętrznej.

USA są prawnie zobowiązane do pomocy Tajwanowi w samoobronie, co regularnie wywołuje napięcia w relacjach z Chinami. Tajwan, mimo niewielkich rozmiarów i skomplikowanej sytuacji politycznej, należy do najdynamiczniej rozwijających się gospodarek Azji. Wyspa jest światowym liderem w produkcji półprzewodników i nowoczesnych technologii, a jej eksport napędza globalne łańcuchy dostaw.



