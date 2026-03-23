Odrzutowiec Air Canada Express zderzył się z pojazdem naziemnym tuż po wylądowaniu na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku w niedzielę wieczorem lokalnego czasu. Kilka osób zostało rannych. Incydent spowodował zamknięcie lotniska.

Samolot Air Canada Express po zderzeniu z pojazdem na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku / Angela Weiss / AFP/EAST NEWS

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wstrzymała starty i lądowania na lotnisku LaGuardia.

Samolot CRJ-900, który przyleciał z Montrealu, uderzył w pojazd strażacki z prędkością około 24 mil na godzinę (39 km/h) - podał Flightradar24. Odrzutowiec był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada - informuje Reuters.

Według informacji NBC News cztery osoby zostały poszkodowane. Pilot i drugi pilot są poważnie ranni. Sierżant i oficer mają złamane kończyny i są w stabilnym stanie w szpitalu, według wstępnych informacji, na które powołuje się stacja.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 76 pasażerów i czterech członków załogi, a samolot był na końcowym etapie lądowania - podaje NBC News.