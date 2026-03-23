Odrzutowiec Air Canada Express zderzył się z pojazdem naziemnym tuż po wylądowaniu na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku w niedzielę wieczorem lokalnego czasu. Kilka osób zostało rannych. Incydent spowodował zamknięcie lotniska.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Samolot CRJ-900, który przyleciał z Montrealu, uderzył w pojazd strażacki z prędkością około 24 mil na godzinę (39 km/h) - podał Flightradar24. Odrzutowiec był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada - informuje Reuters.  

Według informacji NBC News cztery osoby zostały poszkodowane. Pilot i drugi pilot są poważnie ranni. Sierżant i oficer mają złamane kończyny i są w stabilnym stanie w szpitalu, według wstępnych informacji, na które powołuje się stacja.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 76 pasażerów i czterech członków załogi, a samolot był na końcowym etapie lądowania - podaje NBC News.

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała zakaz startów i lądowań dla wszystkich samolotów na tym lotnisku. 

W komunikacie FAA wskazano, że powodem zatrzymania ruchu na lotnisku był stan awaryjny i istniało duże prawdopodobieństwo jego przedłużenia, bez podawania szczegółów.  

Strona internetowa LaGuardii informowała, że samoloty przylatujące zostały przekierowane na inne lotniska lub zawrócone do punktu startu. 

W osobnym komunikacie dla pilotów FAA podała, że lotnisko może pozostać zamknięte do godziny 18:00 GMT.  

Nowojorska Straż Pożarna w oświadczeniu poinformowała, że reaguje na zgłoszony incydent z udziałem samolotu i pojazdu na pasie startowym lotniska LaGuardia, ale nie podała dalszych szczegółów.  

