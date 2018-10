Katastrofa lotnicza w niemieckiej Hesji. Samolot typu cessna spadł w tłum podczas nieudanego podchodzenia do lądowania niedaleko miasta Fulda. Trzy osoby zginęły. Przyczyny tragedii nie są na razie znane.

Zdjęcie z miejsca wypadku / /OSTHESSEN NEWS / Kipper / PAP/EPA

Do wypadku doszło około godz. 15.45. Na miejscu zdarzenia jest policja i służby ratunkowe.



Policja w Fuldzie nie potwierdziła dotąd doniesień mediów, jakoby oprócz trzech ofiar śmiertelnych byli też ranni. Według niej w chwili wypadku na lotnisku na Wasserkuppe nie znajdowało się wiele osób. Na razie nie wiadomo też, czy trzy zabite osoby to członkowie tej samej rodziny.



Ze słów policyjnej rzeczniczki wynika, że samolot przy podchodzeniu do lądowania nie wycelował w pas i z tego powodu przerwał manewr z zamiarem jego powtórzenia. Nie zdołał jednak uzyskać prędkości niezbędnej do ponownego wzniesienia się, przez co uderzył w barierę ochronną, a następnie w trzy osoby stojące na skraju lotniska.



Licząca 950 metrów wysokości Wasserkuppe to najwyższe wzniesienie Hesji, położone w pobliżu miasta Fulda i styku granicy trzech landów: Hesji, Bawarii i Turyngii. To miejsce popularne wśród amatorów sportów lotniczych. Lokalne lotnisko, położone na północnym zboczu góry, średnio odnotowuje 20 tys. startów rocznie.

