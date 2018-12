Środa przyniosła kolejne informacje o zamachowcu z Strasbugra. Dowiedzieliśmy się również, że w ataku ranny został Polak. Z zagranicy przyszła też wiadomość o tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE połączył do wspólnego rozpoznania i objął trybem przyspieszonym trzy pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące KRS. Z kolei w Polsce rząd premiera Morawieckiego uzyskał wotum zaufania od posłów, a prokurator Bogdan Święczkowski zapewnił, że dokonując zatrzymania Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka prokuratura nie chciała przykryć afery KNF. Środa była też dniem, w którym rozpoczęła się nasza akcja „Choinka od choinkę”.

Gorąca debata w Sejmie. Rząd Morawieckiego z wotum zaufania

Po trwającej kilka godzin debacie w Sejmie, rząd Mateusza Morawieckiego otrzymał wotum zaufania. Opozycja zarzucała Radzie Ministrów m.in. brak nadzoru nad KNF, fatalne przeprowadzenie reformy edukacji i wprowadzanie dodatkowych opłat i podatków. Morawiecki twierdził, że w kraju jest wprowadzana "dobra zmiana", ale ze wsparcie opozycji mogłaby to być "wspaniała zmiana".

Za przyznaniem wotum zaufania w Sejmie głosowało 231 posłów. Przeciwnych było 181, a dwóch wstrzymało się.

Napastnik ze Strasburga krzyczał "Allahu Akbar". Zradykalizował się w więzieniu

Świadkowie wtorkowego ataku w Strasburgu twierdzą, że napastnik krzyczał "Allahu Akbar" i m.in. z tego powodu do akcji włączono policję antyterrorystyczną - poinformował w środę prokurator Paryża Remy Heitz. Napastnik wciąż jest poszukiwany.



Zamach w Strasburgu. MSZ: Wśród poszkodowanych jest Polak

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wśród poszkodowanych we wczorajszym zamachu w Strasburgu jest Polak. "Rodzina rannego została objęta opieką konsularną" - podkreślono.



KE: Dialog z polskimi władzami musi być kontynuowany

Podczas wysłuchania Polski w Radzie UE wiceszef KE Frans Timmermans powiedział, iż nowelizacja ustawy o SN to dobry kierunek, ale pozostały inne wątpliwości KE, dotyczące praworządności w Polsce i w tej sprawie musi być kontynuowany dialog - przekazał w środę rzecznik KE.

We wtorek w Brukseli w Radzie UE odbyło się wysłuchanie Polski w ramach procedury art. 7 unijnego traktatu. Z ramienia KE wziął w nim udział Timmermans. Chociaż po posiedzeniu Rady UE zaplanowano konferencję prasową wiceszefa KE, ta się jednak nie odbyła. Dlatego na środowej konferencji padły pytania o przebieg posiedzenia.

KRS trafi przed Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE połączył do wspólnego rozpoznania i objął trybem przyspieszonym trzy pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące KRS. Wyznaczony też został termin rozpatrzenia pytań, dotyczących niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, która według nowych przepisów może dowolnie wybierać sędziów bez jakiejkolwiek kontroli sądowej.

Trybunał wyznaczył już terminy w połączonych sprawach. Strony i osoby zainteresowane maja na przedstawienie uwag na piśmie czas do 7 stycznia przyszłego roku. Rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbędzie się zaś 19 marca o 9:00.

Święczkowski: Nie chcieliśmy przykryć afery z Chrzanowskim w roli głównej

Prokuratura Krajowa w komunikacie w związku z konferencją jej szefa Bogdana Święczkowskiego podała szczegółowe informacje na temat śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez byłych urzędników KNF w związku z działalnością SKOK Wołomin. Nie ma mowy, że ostatnimi zatrzymaniami byłego szefostwa Komisji Nadzoru Finansowego chcieliśmy przykryć aferę w KNF z Markiem Chrzanowskim w roli głównej - twierdzi prokurator krajowy Zbigniew Święczkowski.

Poinformował, że postanowienie o postawieniu zarzutów w śledztwie w sprawie nadzoru KNF nad SKOK Wołomin zapadło na dwa miesiące przed ujawnieniem rozmowy Czarnecki-Chrzanowski.



Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Neumann: Myślę, że tak!

Czy Lech Kaczyński powinien mieć ulicę w Warszawie - pytał Robert Mazurek w Porannej rozmowy RMF FM. "Był prezydentem Warszawy i myślę, że tak" - mówił Neumann. Nasz gość zadeklarował też, że według jego wiedzy Rada Miasta Warszawy pozostawi część tych nazw ulic, które zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny.

Samopodpalenie w Opolu. Nie wiadomo, kim jest ofiara

Tragedia w Opolu. Nie żyje mężczyzna, który dziś po południu podpalił się na ulicy Wrocławskiej w Opolu. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Policję zawiadomił mieszkaniec jednego z bloków, który na pobliskim placu zauważył płomienie. Wezwani na miejsce strażacy ugasili ogień, ale życia tego mężczyzny nie udało się już uratować - zwłoki były w całości zwęglone.

List sędziów TK

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego ujawniło list skierowany przed tygodniem do prezes Julii Przyłębskiej. Po tym, jak odmówiła umieszczenia ich uwag w dorocznym sprawozdaniu z prac Trybunału, sędziowie domagają się opublikowania informacji o nieprawidłowościach w działaniu na stronie TK. Chcą też przekazania informacji na ich temat prezydentowi oraz Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

Jest pierwsze selfie sondy InSight na Marsie!

NASA opublikowała pierwsze selfie lądownika InSight na Marsie. Widać na nim panele słoneczne sondy i jej pokład aparaturowy z instrumentami naukowymi, m.in. sondą meteorologiczną i anteną UHF.

Obraz złożono z 11 zdjęć wykonanych na Czerwonej Planecie 6 grudnia. Taki sposób tworzenia selfie przetestowano już dobrze w przypadku pracującego na Marsie od 2012 roku łazika Curiosity.

Rolnicy przerywają protest na A2. Droga została odblokowana

Po niezapowiedzianej blokadzie autostrady A2 w Pruszkowie, protestujący rolnicy przerwali protest i odblokowali drogę. Jednocześnie zapowiedzieli, że minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, w ciągu dwóch tygodni ma się odnieść do dokumentów, które mu przekazali. Blokada trwała od rana do godziny 16.

Bobko o wotum zaufania dla rządu: To był pewien spektakl. Augustyn: Premier nie był pewny poparcia

"Z jednej strony jest to pewien element parlamentarnej gry. Polityka jest dzisiaj teatrem i to jest pewien spektakl, w którym premier chciał potwierdzić swoją pozycję i swoje poparcie" - mówi senator PiS Aleksander Bobko. Odpowiadał mu senator PO Mieczysław Augustyn: "Wszyscy widzieliśmy te smutne miny posłów i senatorów PiS-u brak entuzjazmu, niepewność. Premier po burzliwym i smutnym zgromadzeniu, chciał się upewnić, czy dysponuje poparciem swojego klubu w 100 procentach. Premier zderza się teraz z rzeczywistością ekonomiczną, realiami politycznymi, jest przed kolejną fazą kryzysu KNF. (...). Dla mnie jest to symptom, że premier nie był pewny poparcia" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.







Akcja "Choinki pod choinkę". Pierwsze drzewka już rozdane!

W Katowicach Natalia Szroeder wraz z naszą dziennikarką Anną Kropeczek oficjalnie i uroczyście rozpoczęły kolejny sezon akcji "Choinka pod choinkę". Było śpiewająco i wesoło!

Tradycyjnie też szukaliśmy wokalnych talentów. A Katowice były wyjątkowo rozśpiewane. Na plac Szewczyka przyszły nie tylko duety i tercety, ale i całe zespoły. Nie brakowało oczywiście występów solo - zarówno z instrumentami, jak i bez.

Nasze serce skradł jednak występ zespołu Małe Zagłębie. Posłuchajcie:

