Niestety, pożar Palisades w Kalifornii dotarł do kolejnych budynków. Trwa walka o ich ocalenie. Żywioł zbliża się do miasteczek Brentwood i Encino. "Na miejsce przerzucono ogromne siły straży pożarnej. W górzystym terenie trwa walka z ogniem. Sytuacja jest bardzo trudna" - relacjonuje z Los Angeles Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM. Liczba ofiar pożarów w rejonie Los Angeles wzrosła do 13 osób.