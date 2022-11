"Tu nie może być mowy o żadnym dyktacie ze strony Komisji Europejskiej czy jakichkolwiek instytucji europejskich" - powiedział polski minister ds. europejskich ​Szymon Szynkowski vel Sęk po drugim dniu rozmów w Brukseli w sprawie możliwości odblokowania dla Polski środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Rozmowy Szymona Szynkowskiego vel Sęka z Komisją Europejską odbywały się na szczeblu grup roboczych.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, w przyszłym tygodniu Polska będzie kontynuować rozmowy z Komisją Europejską w sprawie odblokowania KPO.

"Tu nie może być mowy o żadnym dyktacie"

Dzisiaj drugi dzień rozmów, zarówno na poziomie roboczym, prawnym, ale też rozmów na poziomie politycznym. Kontynuacja tych rozmów, zmierzających do jasnego zdefiniowania przestrzeni, w której musimy w ramach tego dialogu się poruszać. Ta przestrzeń to traktaty. My bardzo to akcentujemy, że te ramy traktatowe są bardzo ważne. One nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie - powiedział polski minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jak dodał, "to jest (też) przestrzeń polskiej konstytucji, to jest przestrzeń polskich ustaw". Co bardzo ważne, to jest też przestrzeń partnerskiego dialogu. Tu nie może być mowy o żadnym dyktacie ze strony Komisji Europejskiej, czy jakichkolwiek instytucji europejskich. To musi być przestrzeń, która bazuje na dialogu opartym na partnerstwie. Te dwa dni były poświęcone skonkretyzowaniu tej przestrzeni - stwierdził polski minister.

"To idzie w dobrym kierunku"

Zdaniem komisarza Janusza Wojciechowskiego, rozmowy Szynkowskiego vel Sęka z Komisją Europejską są "pozytywne".

Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Szynkowskim, który wykonuje bardzo ważną misję wyjaśnienia tych wątpliwości, które jeszcze są odnośnie wypłat funduszy z polskiego KPO. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to idzie w dobrym kierunku i można mieć nadzieję, że finał tych rozmów będzie po myśli - powiedział Janusz Wojciechowski.