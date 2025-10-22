Rosyjskie bombowce strategiczne pojawiły się nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego. W niektórych fazach misji były eskortowane przez myśliwce "obcych krajów" - przyznał rosyjski resort obrony.
Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 odbyły planowy lot nad wodami międzynarodowymi na Morzu Bałtyckim - poinformowała rosyjska agencja prasowa RIA, powołując się na ministerstwo obrony.
Na różnych etapach misji bombowce były eskortowane przez myśliwce z innych państw - przekazało ministerstwo.