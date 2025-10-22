Nowoczesny bombowiec

Tu-22M3 to rosyjski bombowiec dalekiego zasięgu, będący zmodernizowaną wersją maszyny Tu-22M, znanej w NATO pod nazwą "Backfire".

Samolot ten odgrywa istotną rolę w rosyjskich siłach powietrznych, wykorzystywany jest zarówno do ataków na cele lądowe, jak i morskie. Maszyna została wyposażona w dwa silniki turboodrzutowe NK-25, osiąga prędkość do 2 000 km/h i może pokonać dystans do 7 000 km z tankowaniem w powietrzu.

Załogę stanowią cztery osoby. Tu-22M3 może przenosić różne uzbrojenie, w tym bomby konwencjonalne i jądrowe, rakiety manewrujące (m.in. Ch-22, Ch-32) oraz działo kal. 23 mm.

Bombowiec został wprowadzony do służby w 1989 roku. W ostatnich latach część maszyn przeszła modernizację do wersji Tu-22M3M, obejmującą nowoczesną awionikę i systemy nawigacyjne, a także możliwość przenoszenia nowych typów uzbrojenia.