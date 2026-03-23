Siły zbrojne Finlandii zaktualizowały zarządzenie dla rezerwistów. W przypadku zagrożenia konfliktem zbrojnym powołani do armii mają zabrać do jednostki własną broń - strzelbę, karabin lub pistolet - wraz z amunicją. Osoby posiadające drona lub urządzenie GPS powinny również stawić się z tym sprzętem. Ma to zwiększyć gotowość obronną kraju.

W Finlandii na ok. 5,5 mln mieszkańców zarejestrowanych jest 1,5 mln sztuk broni palnej, głównie myśliwskiej - co trzeci dorosły posiada prywatną broń.

Fińska armia opiera się na powszechnym poborze - służba obowiązkowa jest dla mężczyzn, dla kobiet dobrowolna.

Administracja wojskowa rozszerzyła katalog przedmiotów powołanego do armii rezerwisty w związku napaścią Rosji na Ukrainę. Wcześniej lista przynależna do karty mobilizacyjnej obejmowała m.in. odzież, środki higieny czy podstawowy zestaw biwakowy - podało radio Yle.

Finlandia jest jednym z tych krajów, w których jest największa liczba zarejestrowanej broni palnej w przeliczeniu na mieszkańca. Średnio prywatną broń posiada co trzeci obywatel (powyżej 15 r. życia można ubiegać się o pozwolenie na broń za zgodą opiekuna). Według statystyk policji większość spośród około 1,5 mln licencjonowanych egzemplarzy broni palnej to broń myśliwska, tj. strzelby i karabiny.

W magazynach wojskowych jest wystarczająco dużo sztuk broni i amunicji na wypadek wojny, ale jeśli rezerwiści przywiozą ze sobą do jednostek także własną prywatną broń, to wszystkie krajowe zasoby uzbrojenia będą dostępne w razie rzeczywistego zagrożenia - argumentuje sztab.

Dowództwo zaznacza przy tym, że przydatność w armii prywatnej broni rezerwistów będzie oceniana po stawieniu się w jednostce, podobnie, jeśli chodzi o zastosowanie prywatnych dronów do potencjalnych zadań wojskowych.

Fińska armia opiera się na powszechnym poborze (obowiązkowa służba dla mężczyzn, dobrowolna dla kobiet) oraz szerokiej rezerwie. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy liczącej 870 tys. osób.

Z początkiem 2026 r. górna granica wieku rezerwistów została podniesiona (z obecnych 50 lat do 65 r. życia). Dzięki tej zmianie po 2030 r. liczebność rezerwy wzrośnie do około miliona osób.