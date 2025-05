Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odniósł się do propozycji drugiej rundy negocjacji pokojowych, które w środę ogłosił Kreml. "Jesteśmy w kontakcie zarówno z Rosją, jak i Ukrainą; widzimy obecnie szansę na osiągnięcie trwałego pokoju" - stwierdził.

Recep Tayyip Erdogan / MASSIMO PERCOSSI / PAP

Ukraina toczy wojnę z Rosją już od ponad dekady. W 2022 roku rosyjska armia rozpoczęła nowy rozdział w tym konflikcie, przeprowadzając pełnoskalowy atak ma ukraińskie terytorium. Obecnie trwają negocjacje w sprawie zatrzymania rozlewu krwi. Jak na razie, nie przyniosły przełomu.

Nadchodzi koniec wojny? Turcja wchodzi do gry

Najnowszy komunikat tureckiego prezydenta Recepa Erdogana daje jednak nadzieję, na osiągniecie porozumienia między stronami konfliktu.

Turecki przywódca zasugerował, że Ankara widzi perspektywy na triumf pokoju w Ukrainie. Jesteśmy w kontakcie zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Widzimy obecnie szansę na osiągnięcie trwałego pokoju - przekazał.

W ten sposób skomentował propozycję drugiej rundy negocjacji, ogłoszoną w środę przez rosyjski MSZ.

Erdogan zwrócił także uwagę na oświadczenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa.

Nie możemy lekceważyć oświadczenia (Ławrowa - red.), jeszcze bardziej zwiększyło ono nasze nadzieje na pokój - oświadczył turecki prezydent w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu, którym wracał z Azerbejdżanu.

Rozmowa i dyplomacja. Będzie nowa tura negocjacji w Stambule?

Zaznaczył, że "droga do zakończenia wojny prowadzi przez rozmowy i dyplomację". Zaangażowaliśmy cały nasz dyplomatyczny potencjał i siłę, by doprowadzić do zawarcia pokoju - zapewnił Erdogan.

Sierigiej Ławrow w środę poinformował o zaproponowaniu Ukrainie kolejnej rundy rozmów pokojowych w Stambule, która miała by zostać przeprowadzona 2 czerwca. Strona rosyjska, zgodnie z ustaleniami, szybko opracowała stosowne memorandum, które określa nasze stanowisko w sprawie wszystkich aspektów niezawodnego wyeliminowania przyczyn kryzysu - stwierdził, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Formuła 1000 na 1000

Ukraiński minister obrony Rustem Umierow, który reprezentował Kijów podczas poprzednich rozmów w Turcji, odpowiedział, że Ukraina oczekuje przekazania tekstu memorandum w sprawie porozumienia pokojowego przed zaproponowanymi rozmowami. 16 maja w Stambule odbyły się pierwsze od ponad trzech lat bezpośrednie rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy.

Jak na razie, Moskwa i Kijów zgodziły się na wymianę więźniów według formuły 1000 za 1000, która została zrealizowana w miniony weekend. Negocjacje nie doprowadziły jednak do porozumienia w sprawie zawieszenia broni, a Moskwa oświadczyła, że muszą zostać spełnione pewne warunki, zanim będzie to możliwe.