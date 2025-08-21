W trzeci czwartek sierpnia w całej Szwecji obchodzony jest Dzień Kiszonego Śledzia. To właśnie wtedy na stołach pojawia się surströmming - fermentowany śledź, który budzi skrajne emocje zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Mimo odpychającego zapachu, ten tradycyjny przysmak przyciąga tłumy, a restauracje przeżywają prawdziwe oblężenie.

Dzień Kiszonego Śledzia obchodzony jest od 1940 r. w trzeci czwartek sierpnia. / Shutterstock

W Sztokholmie, jak co roku, Dzień Kiszonego Śledzia gromadzi setki miłośników tego specjału. W znanej restauracji Tennstopet na premierową degustację surströmminga zapisało się aż 800 osób, które zostaną obsłużone w trzech turach. To oznacza konieczność otwarcia aż 500 puszek tej kontrowersyjnej potrawy. Właściciele lokalu, świadomi specyficznego zapachu, uprzedzili sąsiadów, by tego dnia nie otwierali okien.

Surströmming - zapach, który trudno zapomnieć

Surströmming, czyli kiszony śledź, słynie z jednego z najbardziej intensywnych i nieprzyjemnych zapachów na świecie. Aby zminimalizować nieprzyjemne doznania, puszki otwiera się na świeżym powietrzu lub zanurza w misce z wodą. W wielu miejscach w Szwecji, takich jak hostele, obowiązuje całkowity zakaz otwierania konserw z surströmmingiem. Linie lotnicze również odmawiają transportu tego produktu, a eksportowane puszki do Ukrainy są sprzedawane ze spinaczem do nosa.

Mimo kontrowersji wokół zapachu, surströmming cieszy się niesłabnącą popularnością. Na talerzach pojawia się w towarzystwie tunnbröd - tradycyjnego szwedzkiego pieczywa, cebulki, ziemniaków oraz gęstej śmietany. To połączenie smaków i aromatów stanowi dla wielu osób kulinarne wyzwanie, ale też prawdziwą ucztę.

Surströmming produkowany jest ze śledzi łowionych wczesną wiosną w Morzu Bałtyckim, głównie w Zatoce Botnickiej. Producenci zapewniają, że w tym roku nie zabraknie surowca, choć w przeszłości zdarzały się lata, gdy ograniczone połowy prowadziły do szturmu na sklepy i deficytu tego przysmaku.

Historia Dnia Kiszonego Śledzia

Dzień Kiszonego Śledzia obchodzony jest w Szwecji od 1940 roku, zawsze w trzeci czwartek sierpnia. To właśnie wtedy rozpoczyna się oficjalna sprzedaż puszek z surströmmingiem, a restauracje i bary organizują specjalne degustacje. Święto to jest nie tylko okazją do spróbowania wyjątkowego specjału, ale także do spotkań towarzyskich i kultywowania szwedzkich tradycji.