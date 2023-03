W czasie starć w Rouen jedna z demonstrantek straciła kciuk - według mediów powodem mogli być wybuch granatu hukowego.

W Paryżu więcej jest transparentów z napisami krytykującymi samego Emmanuela Macrona, niż - jak w poprzednich dniach - forsowaną przez niego reformę emerytalną.

Dziennikarz RMF FM Marek Gładysz tłumaczy, że coraz więcej ludzi protestuje generalnie przeciwko "arogancji szefa państwa" i "jego pogardy dla prostych ludzi", choć oczywiście ciągle słychać również okrzyki przeciwko podniesieniu wieku.

Nie jesteśmy robotami. Jak trzeba, będziemy protestować przeciwko tej reformie do samej emerytury. Nie damy się zawrócić do czasów Marii Antoniny, kiedy to motłoch miał całe życie harować na swoich władców. Dziś ludzie pracy są wyzyskiwani, jak w czasach monarchii - stwierdziła działaczka związkowa CGT obecna na placu Bastylii.

Reforma emerytalna clou protestów

Przyjęta przez rząd z pominięciem głosowania w Zgromadzeniu Narodowym reforma emerytalna podnosi wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po odrzuceniu w poniedziałek wotum nieufności dla rządu związki zawodowe zapowiedziały intensyfikacje strajków i demonstracji. Związkowcy mają nadzieję, że zmuszą prezydenta Emmanuela Macrona do wycofania reformy.

W środę Macron podczas wywiadu telewizyjnego powiedział, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku. Odnosząc się do protestów oświadczył, że nie będzie tolerancji dla agresji podczas demonstracji. Same protesty, przeprowadzane w sposób pokojowy, są prawem ludzi, którzy nie zgadzają się z daną polityką - stwierdził szef państwa.

Wywiad transmitowany przez francuską telewizję oglądało 10 mln Francuzów. Nie uspokoił on jednak nastrojów społecznych. Prezydent był po nim krytykowany za "pogardę dla ludzi" i "utratę kontaktu z rzeczywistością".