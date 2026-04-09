Prezydentka Mołdawii Maia Sandu podpisała akty prawne potwierdzające wypowiedzenie umów o członkostwie we Wspólnocie Niepodległych Państw. Przywódca Rosji Władimir Putin próbuje zbagatelizować ten gest. Skomentował, że członkostwo tego kraju nie przedstawia większej wartości dla organizacji.

Od 2022 roku Mołdawia nie uczestniczyła w pracach WNP i systematycznie wypowiadała umowy, dostosowując prawo i gospodarkę do standardów unijnych.

Wcześniej z organizacji odeszły Ukraina i Gruzja.

Jak poinformowała agencja Moldpress, w czwartek, 9 kwietnia, w dzienniku urzędowym opublikowane zostały, podpisane przez prezydent Maię Sandu, dekret potwierdzający oraz ustawa o wypowiedzeniu umowy o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

To prawne zakończenie procesu wyjścia Mołdawii z WNP. Przed tygodniem (2 kwietnia) mołdawski parlament wypowiedział umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, protokół do niej oraz statut WNP.

W głosowaniu nad zakończeniem członkostwa w WNP 60 ze 101 deputowanych głosowało za. Przeciw byli przedstawiciele Partii Komunistycznej i Partii Socjalistycznej. "Wypowiedzenie porozumienia jest naturalnym i nieuniknionym krokiem na drodze do Unii Europejskiej" - napisano w oświadczeniu służby prasowej parlamentu.

Reakcja Władimira Putina

Mołdawia od 2022 roku nie uczestniczy w pracach organizacji. W 2023 roku Kiszyniów wypowiedział około 70 umów z WNP, w ramach trwającego procesu dostosowywania polityki krajowej i modernizacji krajowych ram prawnych i gospodarczych do standardów i norm UE.

Rosyjski przywódca Władimir Putin stara się bagatelizować te fakty. Komentując plany wyjścia Mołdawii z WNP, stwierdził, że jej członkostwo nie przedstawia większej wartości dla organizacji.

Czym jest WNP?

WNP to organizacja międzyrządowa powołana w grudniu 1991 roku w celu sformalizowania stosunków gospodarczych i dyplomatycznych między byłymi państwami radzieckimi.

Ukraina i Gruzja opuściły już blok. W skład WNP wchodzą poza Rosją: Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan jest członkiem stowarzyszonym.