Marzenie o mieszkaniu na wyspie może się ziścić. Irlandia oferuje do 84 000 euro (ok. 344 134 zł) za zamieszkanie na jednej z tamtejszych wysp. W ramach rządowego programu państwo oddaje do zasiedlenia opuszczone lub zrujnowane nieruchomości znajdujące się w takich lokalizacjach jak: Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin czy Bere.

Wyprowadzka na irlandzką wyspę? Dlaczego nie? / Shutterstock

Irlandzki rząd płaci za odnowienie nieruchomości na jednej ze wskazanych przez nich wysp. Celem części polityki zwanej "Nasze żywe wyspy" jest zwiększenie populacji zachodniego wybrzeża Irlandii. Nieruchomości możliwe do zamieszkania są zlokalizowane między innymi na wyspach: Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin oraz Bere.

Łącznie do programu kwalifikują się 23 wyspy, które w 2016 roku miały całkowitą populację w liczbie zaledwie 2 734 osób. Jak podaje serwis The Independent - każdy może się zgłosić do programu. Brak Irlandzkiego obywatelstwa nie jest przeszkodą, a wyspy Irlandzkie są kuszącym miejscem do zamieszkania. Te lokalizacje charakteryzuje m.in. nienaruszona natura, piękne widoki i ogólnie niepowtarzalny urok.

Jednakże, cały proces uczestnictwa w programie nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać. W tej sielance jest pewien haczyk.

Warunek nabycia nieruchomości

Aby skorzystać z programu, należy spełnić pewne kryteria. Nieruchomości, o których mowa są opuszczone i zrujnowane. Do programu zakwalifikowano posiadłości wybudowane przed 2007 rokiem. Kolejnym warunkiem jest zamieszkanie jej przez co najmniej 2 lata.

Dodatkowo, środki z dotacji muszą być wykorzystane na remont nieruchomości i zamieszkanie w niej lub wynajęcie jej, ale musi być to zrealizowane przez minimum 10 lat od daty wypłaty dotacji, aby uniknąć konieczności jej zwrotu. Jeśli ktoś zdecyduje się sprzedać nieruchomość w przeciągu 5 lat od otrzymania dotacji, będzie musiał zwrócić ją władzom lokalnym.

Do 84 tys. euro na remont

Wnioskodawcy w Irlandii mogą otrzymać do 84 000 euro na remont zrujnowanych nieruchomości do takiego stanu, by były możliwe do zamieszkania. Jednakże, jak wskazuje dziennik The Independent, dotacja nie dotyczy domów wakacyjnych i wynajmów krótkoterminowych.

Grant na odnowę pustych nieruchomości zaczyna się od 50 000 euro, a dodatkowe 20 000 euro jest oferowane za odnowę zrujnowanych nieruchomości. Na wyspach kwalifikujących się do programu, rząd może zaoferować ludziom 60 000 euro za renowację pustych nieruchomości lub do 84 000 euro, gdy nieruchomość jest już w stanie ruiny.

Nie tylko Irlandia?

Kilka włoskich miast korzysta również z podobnego programu. Od 2017 roku Włochy odsprzedają puste nieruchomości za cenę 1 euro. Doprowadziło to do pojawienia się w prasie nagłówków o walących się willach i o nieudanych projektach - to ze względu na porzucenie remontu przez nowych właścicieli.

Chorwacja i Francja także uruchomiły program mający pomóc w renowacji pustych, opuszczonych domów. Z tym zastrzeżeniem, że dom, który zostanie wyremontowany, będzie domem stałym nabywcy uczestnika programu.

W Japonii niektóre domy na obszarach wiejskich są sprzedawane za kwotę 1 jena, a nawet można je pozyskać za darmo. Przyczyną rozpoczęcia takiego programu są również obawy o spadek populacji na niektórych terenach.

Autor: Karolina Zamojska