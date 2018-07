Premier Australii Malcolm Turnbull wzywa papieża do zdymisjonowania arcybiskupa Philipa Wilsona skazanego w lipcu na 12 miesięcy aresztu domowego za zatajenie w latach 70. przypadków molestowania seksualnego dziecka przez innego księdza. Abp Wilson, który w przeszłości był również przewodniczącym Konferencji Episkopatu Australii, choć nie wykonuje już obowiązków metropolity Adelaide (Adelajdy), formalnie nie zrezygnował z tej funkcji. Czeka na proces apelacyjny, co - jak zauważa AFP - skłoniło premiera do zwrócenia się do Watykanu z prośbą o interwencję.

