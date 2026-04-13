Poruszanie się po mieście na rowerze może być wygodne i przyjemne, jeśli wybierzesz model dopasowany do swoich potrzeb. Zebraliśmy damskie rowery miejskie, które warto wziąć pod uwagę, szukając komfortowego i funkcjonalnego modelu. Zapraszamy do lektury!
+ Osłona łańcucha zapewniająca ochronę przed brudem
+ Wygodna geometria ramy ułatwiająca wsiadanie dla kobiet o każdym wzroście
+ Pełne wyposażenie do jazdy miejskiej to jednorazowa, praktyczna inwestycja (bagażnik, lampka)
Model INDIANA Moena S7B to rower zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie codziennego użytkowania. Konstrukcja oparta na stalowej ramie wyróżnia się zwiększoną trwałością oraz dobrą absorpcją drgań, co odczujesz szczególnie podczas jazdy po nierównych nawierzchniach. Duże koła o średnicy 28 cali sprzyjają płynnemu toczeniu i stabilności, dzięki czemu rower sprawdzi się zarówno na asfaltowych ulicach, jak i utwardzonych ścieżkach. Napęd z siedmioma przełożeniami umożliwia sprawne dopasowanie tempa jazdy do warunków, a klasyczna przerzutka w piaście minimalizuje konieczność częstej regulacji. Na komfort wpływa także szerokie, sprężynowane siodełko oraz ergonomiczna kierownica, które pozwalają utrzymać wyprostowaną sylwetkę.
+ Kompaktowy rozmiar ułatwiający manewrowanie jest ważny na miejskich trasach
+ Lekka i wytrzymała aluminiowa rama - 14 kg (waga całej konstrukcji)
+ Regulowany wspornik kierownicy
INDIANA Moena A3B to rower miejski, który doskonale sprawdzi się w zatłoczonych przestrzeniach miejskich. Zastosowanie kół o średnicy 26 cali przekłada się na większą zwrotność oraz łatwość prowadzenia, co docenisz podczas jazdy w ruchu ulicznym czy na wąskich ścieżkach. Aluminiowa rama wpływa na niższą masę całkowitą, dzięki czemu rower jest łatwiejszy do przenoszenia i przechowywania. Model wyposażono w trzybiegowy system napędowy, który pozwala na szybkie dostosowanie przełożeń bez zbędnej komplikacji. Komfort jazdy podnosi miękkie siodełko oraz odpowiednio wyprofilowana kierownica, sprzyjająca naturalnej pozycji ciała.
+ Skuteczne, ekonomiczne w serwisowaniu hamulce V-brake
+ Stabilna jazda dzięki dużym kołom - 28 cali
+ Wygodne wyposażenie, które poprawia komfort codziennego użytkowania (bagażnik, lampki)
INDIANA Moena S3B w kolorze cappuccino to model, który łączy estetykę z funkcjonalnością. Stalowa rama zapewnia solidność konstrukcji oraz skuteczne tłumienie drgań, co znacząco podnosi komfort jazdy po nierównych nawierzchniach. Duże, 28-calowe koła gwarantują dobrą przyczepność i płynność toczenia, co przekłada się na stabilność nawet przy dłuższych trasach. Trzybiegowa przekładnia jest rozwiązaniem prostym i niezawodnym, idealnym do jazdy miejskiej, gdzie nie potrzebujesz dużej liczby przełożeń. Wygodna pozycja za kierownicą oraz amortyzowane siodełko pozwalają na komfortowe pokonywanie codziennych dystansów. Rower został również wyposażony w praktyczne dodatki takie jak bagażnik i pełne błotniki, które zwiększają jego użyteczność.
+ Uchwyty kierownicy pokryte antypoślizgowym materiałem
+ Obniżony przekrok ramy to łatwe wsiadanie i zsiadanie z roweru
+ Zamontowany dzwonek
INDIANA Impala 7B to rower miejski, który został zaprojektowany z myślą o bardziej wymagających użytkowniczkach. Wyposażenie w siedmiobiegową przekładnię pozwala na płynną jazdę zarówno po płaskim terenie, jak i przy lekkich wzniesieniach. Duże koła 28 cali zapewniają stabilność oraz efektywne pokonywanie dłuższych dystansów. Rama o obniżonym przekroku ułatwia wsiadanie i zsiadanie, co ma znaczenie podczas częstych postojów w ruchu miejskim. Komfort jazdy zwiększa szerokie siodełko oraz ergonomiczna kierownica, które sprzyjają naturalnej, wyprostowanej pozycji. Rower został wyposażony w oświetlenie, bagażnik oraz osłonę łańcucha, dzięki czemu sprawdzi się jako środek transportu na co dzień.
+ Wbudowany bagażnik
+ Dobra dynamika jazdy - jest to możliwe dzięki lekkiej ramie (14 kg - całość konstrukcji)
+ Regulowany wspornik kierownicy
INDIANA Moena A7B to rower miejski, który łączy nowoczesne rozwiązania z wygodą użytkowania. Aluminiowa rama wpływa na redukcję masy, co przekłada się na lepszą dynamikę jazdy oraz łatwość manewrowania. Duże koła o średnicy 28 cali gwarantują płynne toczenie oraz stabilność, co docenisz podczas codziennych dojazdów. Siedmiobiegowy napęd umożliwia precyzyjne dopasowanie przełożeń do warunków terenowych zwiększając komfort jazdy w zróżnicowanym środowisku miejskim. Rower oferuje wygodne siodełko oraz odpowiednio wyprofilowaną kierownicę, które sprzyjają zachowaniu ergonomicznej pozycji. Dodatkowe elementy wyposażenia takie jak błotniki, bagażnik i osłona łańcucha, podnoszą jego praktyczność i czynią go wszechstronnym środkiem transportu.