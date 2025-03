Już co najmniej 18 osób zginęło w wyniku wielkich pożarów, które od kilku dni trawią środkową i południowo-wschodnią część Korei Południowej. Pełniący obowiązki prezydenta kraju Han Duk So podniósł poziom alarmowy do maksymalnej wartości i powiedział, że pożary "rozwijają się w sposób, który przekracza istniejące modele prognozowania".