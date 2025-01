Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na miejsce skierowano 41 wozów strażackich i 103 strażaków. W przeciągu pół godziny sytuacja została opanowana, co umożliwiło strażakom wkroczenie do budynku, by ewakuować uwięzione w środku osoby - podały lokalne władze.

Liczące około miliona mieszkańców Seongnam leży w prowincji Gyeonggi na północy kraju.