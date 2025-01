Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał komunikat ws. rozsyłanych do Ukraińców pism, wzywających do odbycia służby wojskowej. Zapewnił, że nie jest ich autorem, choć ktoś użył nazwy tej instytucji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował skan pisma, które trafiło do Ukraińców mieszkających w Polsce. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy, w szczególności ustawą o służbie wojskowej oraz w związku z trwającą mobilizacją, mając na uwadze, że jest Pan obywatelem Ukrainy, zwracamy się z uprzedzeniem, że w dniach 17-31 grudnia 2024 r., planujemy przeprowadzić wizytę w Państwa miejscu zamieszkania (...). Celem tej wizyty jest doprowadzenie Pana do punktu mobilizacyjnego, w związku z obowiązkiem służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy" - czytamy w dokumencie. W piśmie, którego nadawca podszywa się pod Urząd do Spraw Cudzoziemców, mowa jest też o odpowiedzialności karnej grożącej za uchylanie się od obowiązku mobilizacji - w tym ekstradycji. Skan pisma z fałszywym wezwaniem do wojska / Urząd ds. Cudzoziemców / Materiały prasowe Na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, że nie jest autorem tego typu listów. Nie informuje, jak liczne są przypadki takich oszustw. Nie wiadomo też, kto i w jakim celu ich dokonuje.